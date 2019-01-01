سيد عبد الحفيظ: معلول يعاني من الإجهاد ومحمد الشناوي جاهز

هل يتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنه متفائل بعبور فريق شبيبة الساورة الجزائري، والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيستضيف شبيبة الساورة الجزائري، بالجولة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالبطولة القارية.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "جميع اللاعبين الذين يمتلكون فرصة للمشاركة في المباراة، انضموا لقائمة الفريق، التي تسافر إلى الأسكندرية، للدخول في معسكر مغلق".

تدريبات #الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت القادم في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



(@AlAhly :📸) pic.twitter.com/san64twUjh — جول مصر (@goaleg) March 14, 2019

مدير الكرة بالأهلي أشار إلى جاهزية الثنائي مروان محسن ورامي ربيعة، بالإضافة للتونسي علي معلول، رغم شعوره ببعض الإجهاد.

سيد عبد الحفيظ أكد على أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حالته تحسنت كثيرًا، بعد المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرًا إلى أنه سيكون بديلًا في لقاء شبيبة الساورة.

شبيبة الساورة يحتل صدارة ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلفه الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بـ7 نقاط، وسيمبا التنزاني أخيرًا بـ6 نقاط.