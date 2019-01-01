سيد عبد الحفيظ لـالخطيب: النتائج لا تعكس قيمة الجهد المبذول

جلسة بين الخطيب والجهاز الفني للحديث عن أوضاع الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شرح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، تفاصيل عمل الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، خلال الفترة الماضية، خلال اجتماع عُقد اليوم السبت.

رئيس القلعة الحمراء حرص على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن أسباب تراجع نتائج الفريق والذي كلفه الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وقال عبد الحفيظ، خلال الجلسة حسبما نقل الموقع الرسمي للنادي: "الكل في منظومة العمل يبذل أقصى جهده ويسعى لتقديم الأفضل، والنتائج العكسية لا تعكس قيمة الجهد المبذول، والأمور ستعود لنصابها الطبيعي خلال الفترة المقبلة".

واستفسر رئيس الأهلي عن بعض التفاصيل لوضع النقاط فوق الحروف، والاطمئنان على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح.

المارد الأحمر ودع مؤخرًا دوري أبطال أفريقيا بهزيمة مخزية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية مقابل هدف وحيد ذهابًا وإيابًا.

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وعاد بعدها مباشرةً وتلقى الشياطين الحمر الهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي بهزيمته أمام بيراميدز خسر الصدارة التي احتلها لجولة واحدة فقط، ليهبط إلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز مقتسمي الصدارة.

ويستعد الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي، في 25 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 بالدوري المحلي.