سيد عبد الحفيظ عن مواجهة صن داونز: نهائي مبكر

مدير الكرة بالأهلي يؤكد على قوة المباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالنهائي المبكر، مؤكدًا على قوة المباراة.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى القرعة اليوم الأربعاء بمقره بالعاصمة المصرية "القاهرة"، وقام بسحبها نجم القلعة الحمراء السابق عماد متعب.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته لقناة النادي: "أول مباراة ستكون يوم 5 أو 6 إبريل أي أن أمامنا أكثر من 15 يومًا، لذلك التجهيز سيكون على قدر الحدث، لكن لدينا مباراة محلية حاليًا نركز بها".

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وأضاف: "نستعد للقمة، حصلنا على 3 أيام إجازة وعدنا للتدريبات اليوم، وننتظر عودة اللاعبين الدوليين لنا، ومن ثم سنجهز للقمة وبعدها يكون الحديث عن البطولة الأفريقية".

مدير الكرة اختتم: "مواجهة صن داونز نهائي مبكر مع فريق لديه قدرات جيدة وقاعدة جماهيرية وخبرات في البطولات الأفريقية حتى في النسخة الحالية خاض 10 مباريات فاز في ست منها، لذلك دوافعه كبيرة لكن نحن الأهلي، وهدفنا واحد هو اللقب، لذلك اللقاء سيكون قويًا".

يذكر أن الأهلي تأهل لربع النهائي متصدرًا المجموعة الرابعة بعشر نقاط، بينما حل الفريق الجنوب أفريقي وصيفًا للمجموعة الأولى بعشر نقاط أيضًا.