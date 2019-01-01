سيد عبد الحفيظ: سنواجه صن داونز باسم الأهلي وتاريخه وقادرون على التأهل

المارد الأحمر أنهى مهمته بالدوري أمام المقاصة بنجاح وعاد للتركيز بأفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بالشكر للاعبيه عقب الفوز أمام مصر المقاصة، مؤكدًا أن التركيز حاليًا تحول لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.

الشياطين الحمر حققوا الفوز أمام الفريق الفيومي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، عقب المباراة: "فوز في توقيت صعب، ومباراة كان بها توتر كبير، لكن الحمد لله على النتيجة، وأشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه وإن عابنا التسرع في إنهاء الهجمات".

رسالة خاصة من جمهور الأهلي للاعبين في مواجهة المقاصة حول "ملحمة الصعود"

وعن مواجهة الفريق المقبلة أمام صن داونز، علق مدير الكرة: "بدأنا الاستعداد لها من الآن، سندخل معسكرًا مغلقًا من الغد، وفي الأخير هي مباراة في كرة القدم، والأهلي فريق كبير وسيظل كبيرًا، سندخل المباراة باسمنا وتاريخنا وسنخرج منها كذلك باسمنا وتاريخنا".

وأضاف: "الجميع في حالة تركيز كبيرة، وسندخل المباراة بشجاعة وقوة وروح عالية، لأننا قادرون على العودة وتحقيق نتيجة تؤهلنا للدور المقبل".

سيد عبد الحفيظ اختتم: "مثل هذه اللحظات هي التي تسجل الأسماء في سجلات التاريخ، وسنواجه صن داونز باسمنا وتاريخنا ومواقفنا".

الأهلي كان قد خسر لقاء الذهاب أمام الفريق الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليحتاج للفوز بسداسية نظيفة حتى يتأهل للدور المقبل.

يذكر أن فوز اليوم أمام المقاصة أعاد الأهلي لصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك، صاحب الصدارة والذي سيخوض لقاء هذه الجولة غدًا الخميس، أمام المصري البورسعيدي.