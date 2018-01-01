تأجيل مواجهة الأهلي المصري أمام جيما الإثيوبي

المارد الأحمر اكتفى بهدفين فقط في الفريق الإثيوبي بالذهاب وينتظر نتيجة الإياب لحسم تأهله إلى دور الـ32

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أنه في انتظار تلقي خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للتأكيد على تأجيل مواجهة المارد الأحمر أمام جيما الإثيوبي، لمدة 48 ساعة.

المباراة كان من المقرر أن تقام في 21 من الشهر الجاري بإثيوبيا، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "المباراة كان محددًا لها يوم الجمعة المقبل، وتم تأجيلها لمدة 48 ساعة، لتقام في 23 من الشهر الجاري، وفقًا لما نُشر على موقع الاتحاد الأفريقي".

مدير الكرة أوضح أنه سيتم تحديد موعد سفر لإثيوبيا جديد، بعدما كان من المقرر أن يسافر الفريق غدًا الثلاثاء.

وكان الفريقان قد تواجها في 14 من الشهر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الذهاب الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بثنائية نظيفة، سجلها مروان محسن وناصر ماهر.

يذكر أن الأهلي يواجه اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فريق النجوم، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 للدوري المصري الممتاز.