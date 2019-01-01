عامر حسين ردًا على سيد عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك

رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري يرد على مدير الكرة بالنادي الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الذي لمح إلى غياب العدل بين فريقه ومنافسه على لقب الدوري "الزمالك".

و كان عبد الحفيظ قد أبدى غضبه الشديد من قرار لجنة المسابقات تأجيل مباراة الزمالك مع المقاولين العرب ليوم واحد ورفض طلب ناديه تأجيل مباراته أمام الاتحاد، رغم أن الفريقان يُمثلان مصر في البطولات الأفريقية.

وقد نقل موقع فلجول تصريحات لعامر حسين قال خلالها لقناة الأهلي الرسمية " لا يمكن المقارنة بين وضع الأهلي والزمالك، فالأهلي شارك في بطولتين قاريتين هذا الموسم، بينما شارك الزمالك في بطولة واحدة بعد توديعه مسابقة العام الماضي مبكرًا، وبالتالي من الطبيعي أن يكون ضغط المباريات أكبر على الأهلي".

"لم يلعب الأهلي مباريات محلية بين مباريات خروج المغلوب للنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، لأن القائمة كانت 25 لاعبًا فقط حينها، ومن ثم اتفقنا مع الأندية على زيادة العدد في منتصف الموسم إلى 30 لاعبًا بشرط خوضهم مباريات محلية بين المباريات الأفريقية".

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وأكد عامر حسين أن عدم تحديد الاتحاد الأفريقي لمواعيد مباريات الأدوار التمهيدية لبطولاته يُشكل عائقًا أمام وضع جدول واضح للدوري المصري، كما أشار لتدخل الأمن في تحديد الملاعب مثل رفضه لعب الزمالك مباراته أمام المقاولين في القاهرة وبالتالي تم نقلها إلى الإسكندرية .

وحتم حديثه قائلًا عن سبب عدم تأجيل مباراة الأهلي 24 ساعة في السابق مثلما حدث مع الزمالك "الأهلي كان لا يريد لعب المباراة من الأساس وليس تأجيلها لمدة يوم، والزمالك حاول أيضا ألا يلعب هذا الأسبوع، وهذا مستحيل، لذلك أجلنا مواجهته أمام المقاولين العرب لمدة 24 ساعة".