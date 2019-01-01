سيد عبد الحفيظ: لقب الدوري 41 جاء تجسيدًا لشخصية الأهلي

الأهلي يتسلم درع الدوري 41 في تاريخه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن التتويج بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، جاء تجسيدًا لشخصية الفريق.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "تتويج النادي الأهلي باللقب رقم 41 في تاريخ الدوري المصري، جاء تجسيدًا لشخصية القلعة الحمراء".

مدير الكرة بالأهلي واصل: "تلك البطولة كانت غالية للغاية نظرًا لصعوبتها، والأهلي كان دائمًا مساندًا لنا، ونحن نشكر كل من شارك في هذا اللقب".

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واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "الحفل اليوم يأتي تتويجًا لجهود جميع من ساهم وشارك في الفوز باللقب، ولدينا تطلعات أخرى".

الأهلي توج بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخه، بعد صراع شرس طوال الموسم، مع الزمالك وبيراميدز، لتتوج القلعة الحمراء بفارق 8 نقاط.