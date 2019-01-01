سيد عبد الحفيظ: الأهلي استحق التأهل عن جدارة وشخصية اللاعبين ظهرت

الأهلي حسم تأهله بثلاثية في شبيبة الساورة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بشخصية اللاعبين والتركيز خلال مواجهة الحسم أمام شبيبة الساورة الجزائري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة في غاية الأهمية.

المارد الأحمر تأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا بالفوز أمام الفريق الجزائري بثلاثية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "اللاعبون قدموا عرضًا قويًا واستحقوا التأهل عن جدارة، فقد أنهوا مرحلة صعبة والقادم في غاية الأهمية".

وأضاف: "شخصية اللاعبين ظهرت في مرحلة الحسم والبطولة بشكل عام تأتي خطوة خطوة ونحن نسير في الاتجاه الصحيح، والآن سنغلق صفحة هذه المباراة ونريح اللاعبين ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس، ونستعد بعدها لمواجهة الزمالك بالدوري المحلي".

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مدير الكرة بالقلعة الحمراء تابع بالحديث عن الجماهير: "حضورهم في اللقاء كان دافعًا قويًا وحافزًا للاعبين لتحقيق نتيجة كبيرة وتأكيد الصعود عن جدارة، فالأهلي دائمًا يحتاج جماهيره، وننتظرهم في دور الـ8".

يذكر أن الفوز أهل الأهلي إلى دور الـ8 متصدرًا جدول ترتيب مجموعته برصيد عشر نقاط، وودع شبيبة الساورة البطولة بعد فوز سيمبا التنزاني أمام فيتا كلوب الكونغولي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيد الفريق التنزاني إلى تسع نقاط، ويتأهل ثاني المجموعة.

بينما جاء الساورة ثالثًا بسبع نقاط متساويًا مع فيتا كلوب ويودعان سويًا المنافسة، بعدما كان الفريق الجزائري في حاجة لنقطة واحدة فقط للتأهل لدور الـ8.