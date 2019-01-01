سيد عبدالحفيظ يوقع عقوبات مالية على لاعبي الأهلي بعد الخسارة المذلة أمام صن داونز

زلزال داخل جدران فريق كرة القدم بالأهلي بعد الخسارة بخماسية من صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد الخسارة بخماسية دون رد أمام مضيفهم فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه هي الخسارة الأثقل في تاريخ المشاركات الأفريقية للنادي القاهري.

قبل هزيمة صن داونز التاريخية - أثقل الهزائم في تاريخ الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

وأرجع سيد عبدالحفيظ سبب الهزيمة إلى غياب الروح والتخاذل أمام المنافس وعدم اللعب الروح القتالية المعهودة، مما أدى إلى اقتراب توديع الشياطين الحُمر للبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الناديين يوم السبت المقبل الموافق الثالث عشر من إبريل بمصر.

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أفريقيا في ثماني مناسبات.