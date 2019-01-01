سيد عبدالحفيظ يتحدث عن صعوبة مواجهة فيتا كلوب

الأهلي يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة أمام فيتا كلوب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لفريق الأهلي المصري، عن المواجهة المرتقبة أمام فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي للحفاظ على الصدارة في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، في المواجهة المرتقبة أمام فيتا كلوب، المقرر لها السبت المقبل يوم 9 مارس الجاري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "صعوبة المباراة بسبب رغبة فيتا كلوب في الصعود إلى الدور المقبل، وهي الأمل الوحيد له".

وأضاف: "أرضية الملعب الصناعية ودرجة الحرارة والرطوبة العالية، كل ذلك يزيد من عوامل الصعوبة في المباراة المرتقبة أمام الفريق الكونغولي".

وتابع عبدالحفيظ: "هناك الكثير من الثقة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز واستغلال خبراتهم جيدًا وإمكانياتهم للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء".

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ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني في المركز الثاني بـ6 نقاط وشبيبة الساورة ثالثًا برصيد 5 نقاط، ويتذيل فيتا كلوب الترتيب بـ4 نقاط.