سيد عبدالحفيظ : مواجهة المقاصة صعبة وهدفنا مواصلة الانتصارات والصدارة

يستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على صعوبة مباراة الفريق التي يخوضها غدًا أمام المقاصة في الدوري الممتاز وذلك في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على ملعب السلام.

عبدالحفيظ أكد في تصريحاته على أن الأهلي يواجه منافسًا قويًا في مباراة الغد أمام المقاصة، وأن آخر مباراتين بين الفريقين اتسمت بالندية والقوة، فضلاً عن أن المنافس يمتلك العديد من العناصر المميزة.

المسؤول الأهلاوي أكمل تصريحاته ليؤكد على أن الفريق الأول يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري وبطولة إفريقيا، بخلاف الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة.

وأنهى عبد الحفيظ ليؤكد إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لديه تركيز كبير في مباراة المقاصة؛ للاستمرار في صدارة جدول المسابقة.

وفي سياق أخر، خضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المقاصة.

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وكشف الجهاز الطبي للأهلي أن إكرامي يعاني من إجهاد في العضلة السمانة، وسيحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة المقاصة في ضوء الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب.