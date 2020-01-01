سيد عبدالحفيظ: كهربا سيتواجد في معسكر الأهلي لمواجهة نادي مصر

الأهلي يواجه نادي مصر في الدوري المصري

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن انضمام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الجديد لقائمة مواجهة نادي مصر.

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات وتفادي المفاجآت مع نادي مصر الصاعد حديثًا إلى الدوري المصر ي الممتاز في الموسم الحالي.

كهربا انضم للأهلي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى 4 سنوات ونصف مقبلين، حيث يعد تدعيم قوي للفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وقال عبدالحفيظ في الموقع الرسمي للأهلي: "كهربا سيتواجد في قائمة الأهلي في معسكر مواجهة نادي مصر المقبلة، حتى تصل البطاقة الدولية".

وتابع: "اللاعب سيتواجد في القائمة حتى إذا لم تصل بطاقته الدولية، حيث في حالة وصول البطاقة قبل المباراة بساعة واحدة فقط سيسمح له بخوض اللقاء".

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وأضاف عبدالحفيظ: "دخول كهربا قائمة الأهلي لمواجهة نادي مصر، هي بداية للدخول في حسابات السويسري رينيه فايلر في المرحلة المقبلة".

الأهلي يتصدر الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة من 9 مباريات حيث لم يفقد أي نقطة في مشواره حتى الأن.