سيد عبدالحفيظ: حكم مغربي يدير مباراتنا أمام الهلال السوداني

الأهلي يستعد للمواجهة الحاسمة أمام الهلال السوداني

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام الهلال السوداني المرتقبة في الجولة الأخيرة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق فوزًا غاليًا على النجم الساحلي بهدف دون رد، أمس الأحد، على ملعب "السلام"، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحتاج إلى التعادل أو الفوز في لقاء الهلال السوداني من أجل ضمان الصعود ولكن في حالة الخسارة، ينتظر فوز بلاتينيوم على النجم الساحلي للدخول في حسابات الصعود.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغنا في خطاب رسمي بإدارة رضوان جيد للقاء الهلال السوداني".

وتابع: "الحكم أدار لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري في إياب دور الـ8 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال".

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وأضاف عبدالحفيظ: "أتمنى أن يكون حكم في مستوى اللقاء، الهلا فريق قوي وتسلح باللعب على أرضه، ونحن أيضًا نرغب في ضمان الصعود للدور المقبل".

ويتصدر الأهلي ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 نقاط ويأتي من بعده النجم الساحلي والهلال السوداني بـ9 نقاط.