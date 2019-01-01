سيد عبدالحفيظ : استبعاد علي معلول من قائمة تونس خسارة فنية كبيرة

وصف استبعاد معلول عن قائمة المنتخب بمثابة مفاجأة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على قرار استبعاد علي معلول ظهير أيسر الفريق من قائمة منتخب تونس لكأس الأمم.

آلان جيريس المدير الفني لنسور قرطاج قرر استبعاد الظهير الأيسر بالنادي الأهلي المصري من القائمة النهائية قبل أسبوعين من انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي وصف استبعاد معلول عن قائمة المنتخب بمثابة مفاجأة وخسارة فنية كبيرة لتونس.

🗞️تقارير تونسية تكشف السبب الحقيقي وراء استبعاد معلول من المنتخب

👇https://t.co/IxxvzHlXY0#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/irMdklrKI5 — جول مصر (@goaleg) June 12, 2019

مدير الكرة بالنادي القاهري واصل تصريحاته بخصوص معلول قائلاً "معلول لديه خبرة وفنيات عالية، وتحدثت معه بعد قرار الاستبعاد".

وشدد عبدالحفيظ أن كل مدرب حر في خياراته بالطبع، ولا يمكن الخوض في الخيارات الفنية، إلا أن غيابه عن تونس خسارة فنية بالتأكيد.

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في إطار أخر، كشف عبد الحفيظ عن مفاضلة الجهاز الفني بين ثلاث دول أوروبية لإقامة معسكره الأوروبي استعدادا للموسم المقبل، مشيرًا إلى وجود مفاضلة ولم يتم الاستقرار حتى الآن على الدولة.