سيدومير يسبب أزمة داخل الإسماعيلي

تراجع نتائج الإسماعيلي في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصبح مصير البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني للإسماعيلي، موقفه غامضًا داخل جدران الدروايش بسبب تراجع نتائج الفريق.

وتلقى الإسماعيلي هزيمة في المباراة الأخيرة أمام الزمالك بهدفين دون رد، وسط أداء هزيل للغاية من لاعبيه أمام متصدر الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن سيدومير لا يستطيع مجلس الإسماعيلي الإطاحة به بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وينص العقد على بند يحق للمدرب البلجيكي الحصول على قيمة عقده كاملًا في حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي وهو ما سيكبد الإسماعيلي مبلغًا كبيرًا.

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وأعربت جماهير الإسماعيلي في الفترة الأخيرة عن غضبها بسبب تراجع نتائج الفريق وتراجع ترتيبه في الدوري بالإضافة للخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.