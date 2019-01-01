سيدورف: لا يمكن الحكم على فينسيوس الآن

لاعب وسط ريال مدريد السابق ينهال بالمديح على النجم الشاب فينسيوس جونيور

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال كلارنس سيدورف لاعب وسط ريال مدريد المعتزل بالمديح على لاعب الميرنجي الحالي فينسيوس جونيور.

اللاعب البرازيلي قدم مباراتين رائعتين أمام فريق برشلونة رغم افتقاره لدقة اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم.

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رغم إعجاب سيدورف باللاعب، إلا أنه أكد أنه من المبكر الحكم على قدراته.

وقال النجم الهولندي المعتزل: "في كل جيل يأتي لاعب استثنائي، مثل بيليه ومارادونا والظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو وميسي، هؤلاء قدموا أداءً خياليًا منذ يومهم الأول ولسنوات، من الصعب الحكم على فينسيوس حاليًا، عليك الانتظار لخمس أو ست سنوات حتى تضعه في مصاف الكبار".

وتابع لاعب ميلان الأسبق حديثه: "هو لاعب رائع ولكنه مازال في الـ 18 من عمره، لا يمكن تحميله أكثر من قدراته، باتو على سبيل المثال كان نجمًا مع ميلان منذ قدومه ولكن ما الذي حدث له بعد ذلك؟، لذلك علينا الصبر على فينسيوس".