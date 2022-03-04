سيدورف بعد الدخول للإسلام: لن أغير اسمي

كشف الهولندي كلارنس سيدورف نجم ميلان ومنتخب هولندا المعتزل عن تغيير ديانته بشكل رسمي إلى الإسلام.

جاء هذا في صورة نشرها سيدورف عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، ونشر رفقتها بيان تقدم فيه بالشكل لكل من ساعده.

ما الذي كتبه سيدورف؟

وكتب سيدورف: "شكر مخصوص لكل من أرسل رسائل التهنئة لي على انضمامي لعائلة الإسلام، أنا سعيد للغاية وممتن للانضمام لكم".

وأضاف: "أشقائي وشقيقاتي حول العالم، بالأخص المحبوبة صوفيا التي علمتني بعمق معنى الإسلام لم أغير اسمي".

وأكمل: "سأستمر في حمل الاسم الذي اختاره لي والدي ووالدتي، كلارنس سيدورف، وأرسل كل الحب للجميع حول العالم".

من قدم التهنئة لسيدورف؟

الصورة التي نشرها سيدورف لاقت الكثير من التفاعل عبر الفضاء الافتراضي، وكان أول المهنئين له هو باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد الأسبق.

جدير بالذكر أن العمل الأخير الذي شغره سيدورف في عالم كرة القدم كان تدريب منتخب الكاميرون، وتركه في صيف 2019.