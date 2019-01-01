سيدورف: الباب مفتوح أمام الجميع لارتداء قميص الكاميرون

الكاميرون تسعى للدفاع عن لقبها

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الهولندي، كلارنس سيدورف، أنه سيترك الباب مفتوحاً للثنائي، جويل ماتيب ونيكولاس نوكولو من أجل العودة مجددًا لارتداء قميص المنتخب الكاميروني، إلا أنهم يرفضون.

وحقق المنتخب الكاميروني الفوز بثلاثية دون رد على جزر القُمر، ليؤكد تأهله إلى أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها في مصر.

وتولى سيدورف المهمة في أغسطس 2018، ليقود الكاميرون للتأهل، بعدما حققت لقب 2017 على حساب مصر.

وعن مشكلة الثنائي تحدث في تصريحات خاصة لجول: "لقد خصصت وقتاً أنا وكلويفرت من أجل الحديث معهم، لكن دون رد، ولدينا موعد نهائي، لأننا نريد بناء فريق، ولن نطارد اللاعبين، إذا أرادوا الانضمام لنا سيعرفون كيف يجدونا".

وواصل: "الباب ليس مغلقاً لأي لاعب، نحن نتحدث للاعبين الذي نعتقد أنهم الأفضل للفريق، وإذا لم نتواصل معهم، هذا يعني أنهم ليسوا الأفضل للفريق في تلك المرحلة".

وأصبح لاعب باريس سان جيرمان، تشوبو موتينيج قائدًا للأسود الكاميرونية ليردف مدرب ميلان الأسبق: "قبل أمم أفريقيا في مصر، لدينا قائمة واختيارات الأولية للقائد وكذلك الثاني والثالث، ولابد أن نكون حذرين".

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تحذير: لسنا مسؤولين عن عواقب أسبوع الفيفا 🤒#YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/JWe49T4aba — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 26, 2019

وتمتلك الكاميرون 5 ألقاب أفريقية لتخل الثانية خلف مصر صاحب الرقم القياسي برصيد 7 ألقاب.