الانتقالات
الانتقالات

سيدريك: الانضمام للإنتر كان حلمي وأخيرًا تحقق

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اللاعب البرتغالي سيدريك سواريس نجم سواثهامبتون السابق يؤكد أن الانضمام لصفوف فريق إنتر الإيطالي كان أحد أحلامه وأخيرًا تحقيق.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب البرتغالي سيدريك سواريس نجم فريق سوثامبتون السابق وإنتر الحالي عن سعادته بالانضمام لصفوف إنتر الإيطالي في ميركاتو الشتاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الانضمام للإنتر كان أحد أحلام حياته وأخيرًا تحقق بعد انتظار لسنوات.

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وقال سيدريك: "أنا سعيد للغاية فإنتر نادي مذهل، وأن ارتدي قميص النيراتزوري ذلك كان حلمًا بالنسبة لي وتحقق أخيرًا بانضمامي للنادي".

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وأضاف: "أنا أحب طريقة لعب الفريق تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، لقد شاهدت العديد من المباريات الخاصة بفريق إنتر، كما تحدثت مع صديقي جواو ماريو".

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وأكمل: "من الهام للغاية أن تتناسب سمات كل لاعب مع المشروع الفني للنادي، وأنا متأكد من قدرتي على التأقلم مع الفريق، وفي الوقت الحالي يجب أولًا أن أستقر لأبدأ المشوار مع إنتر".

واختتم تصريحاته: "التواجد هنا يعد فرصة كبيرة بالنسبة لي، سأقاتل بجوار الجميع من أجل مساعدة النادي على تحقيق النتائج التي يسعى لها.

 

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