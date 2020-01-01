سيدات وحفل شواء .. كيف احتفل رونالدينيو بعيد ميلاده في السجن؟

تقارير صحفية إسبانية تكشف عن تفاصيل حفل عيد ميلاد البرازيلي رونالدينيو من داخل سجنه في باراجواي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن كيفية قضاء النجم البرازيلي رونالدينيو أسطورة برشلونة المعتزل لعيد ميلاده الـ 40.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن رونالدينيو كان يمر بحالة نفسية سيئة للغاية ولم يغادر زنزانته لمعظم الوقت.

وأوضحت الصحيفة أن زملاء رونالدينيو من السجناء قاموا بتنظيم حفل لعيد ميلاده وأعدوا اللحم المشوي من أجل رفع روحه المعنوية.

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ويمضي رونالدينيو فترة في أحد السجون مشددة الحراسة في باراجواي في الوقت الحالي بسبب القبض عليه بمستندات هوية مزورة مؤخرًا رفقة شقيقه.

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ويعد ذلك السجن مخصصًا لرجال الأعمال والشرطة الذين ثبُت تورطهم في قضايا مخالفة للقانون، حيث يتم فصلهم عن تجار المخدرات والذين تم اتهامهم في جنايات أخرى.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن حافلة مليئة بالسيدات كانت قد زارت السجن من أجل الاحتفال بعيد ميلاد أسطورة برشلونة، وهو ما نفته صحيفة "إكسترا" اليوم.

ولم يتلق رونالدينيو تهنئة على عيد ميلاده عبر صفحات نادي برشلونة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالرغم من التهنئة التي تم نشرها للثنائي جوردي ألبا وأنطوان جريزمان.