"سيحتل أياكس المركز السابع في النهاية، وسيخسر فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية"

بل إن أياكس سيحتل المركز السابع في النهاية، ويخسر فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية. نطرح يوميًا على موقع Voetbalzone ثلاث فرضيات حول الأندية الهولندية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، تحظى الفرق خارج المراكز الثلاثة الأولى التقليدية باهتمام منتظم. تعرض أياكس للهزيمة في نهاية الأسبوع الماضي أمام إف سي توينتي (1-2) ورأى فريق توينتي يستحوذ على المركز الرابع. هل تعتقد أن أياكس سيستمر في التراجع في ترتيب الدوري الهولندي (VriendenLoterij Eredivisie) وسيفقد فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية؟ شاركنا برأيك في التعليقات!

لعب أياكس يوم السبت الماضي على أرضه ضد منافسه توينتي ولم يتمكن من حصد أي نقطة. أدت الهزيمة إلى تغيير كبير في ترتيب الدوري الهولندي: تجاوز توينتي أياكس ويحتل المركز الرابع، مما يمنحه الحق في التأهل إلى الدوري الأوروبي.

على الرغم من أن فريق أمستردام، برصيد 48 نقطة، يتأخر بفارق نقطتين فقط عن توينتي، إلا أن جدول مباريات أياكس المتبقية ليس سهلاً. بعد مباراتين خارج أرضه أمام هيراكليس ألميلو وناك بريدا، سيتعين على أياكس خوض آخر ثلاث مباريات أمام بطل الدوري PSV، وأوترخت، وsc هيرينفين. ويخوض الفريقان الأخيران منافسة شرسة على مقاعد التصفيات المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

يحتل أوتريخت المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن سبارتا روتردام (41)، الذي يحتل حالياً المركز الأخير في التصفيات. فريق رون يانز هو خصم مرعب لأياكس، الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر خمس مواجهات بين الناديين. كما أن فريق أوتريخت في حالة جيدة، حيث خسر اثنتين فقط من آخر عشر مباريات في الدوري. وكانت هاتان هزيمتين صعبتين أمام بي إس في (4-3) وفينورد (0-1).

إلى جانب أوتريخت، يحقق هيرينفين أيضًا سلسلة نتائج رائعة في دوري الدرجة الأولى الهولندي (VriendenLoterij Eredivisie). النادي الفريزي لم يخسر في خمس مباريات متتالية ويحتل المركز السابع في الدوري، بفارق أربع نقاط فقط عن أياكس. في وقت سابق من هذا الموسم، لم يتمكن فريق أوسكار غارسيا من التغلب على هيرينفين وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في ملعب يوهان كرويف أرينا. يمكن لهيرينفين أن يحسم مصير أياكس في الجولة الأخيرة في ملعب آبي لينسترا ويرسل النادي إلى المباريات الفاصلة.

وإذا وصل أياكس إلى التصفيات، فإن النادي سيتطلع إلى نهائي الكأس، الذي سيقام يوم الأحد 19 أبريل. سيواجه نيك فريق أز، الذي يحتل حالياً المركز السادس. ويتأهل الفائز بالكأس مباشرة إلى الدوري الأوروبي.

وبهذه الطريقة، يمكن لـ AZ تجنب خوض مباريات التصفيات. وقد يكون فوز فريق ألكمارد بالكأس مفيداً لأياكس، بالنظر إلى النتائج الأخيرة للديربي في شمال هولندا، حيث فاز أياكس آخر مرة على AZ في عام 2021.