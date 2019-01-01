سيجوردسون ووالكوت فخوران بدفاع إيفرتون أمام مانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات والكوت وسيجوردسون عقب مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد

أكد ثيو والكوت وجيلفي سيجوردسون، لاعبا إيفرتون، أنّ فريقهما قدّم مباراة دفاعية على أعلى مستوى واستغل أخطاء مانشستر يونايتد ليفوز باللقاء.

مانشستر يونايتد خسر برباعية نظيفة أمام إيفرتون في لقاء الجولة 35 من الدوري الإنجليزي على ملعب "جوديسون بارك".

وقال والكوت في تصريحات عقب المباراة: "الجميع عمل بصورة رائعة وظهر ذلك بوضوح في المباراة. أهم شيء أن الجمهور استمتع بالطقس وبالأجواء ومستوى الفريق في اللقاء".

وتابع: "واجهنا بعض الصعوبات في نهاية المباراة ولكن في المجمل قدمنا لقاءًا جيدًا وبالتحديد في الحالة الدفاعية وكنا ندًا قويًا لمانشستر يونايتد. إنّها مباراة رائعة".

من جانبه تحدث اللاعب الآيسلندي عن هدفه الثاني في مرمى ديفيد دي خيا.

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سولشاير اعتذر للجماهير بعد هذا السقوط المدوّي. pic.twitter.com/bUQPuDYlob — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

وأوضح: "لا أعرف المسافة التي كانت تفصلني عن مرمى دي خيا قبل التسديد ولكنني لعبتها بصورة رائعة وبلل الأرضية جعلها أصعب على حارس المرمى".

واختتم: "الهدف الأول كان مفتاح الفوز ودافعنا بصورة رائعة وكنا أكثر أريحية في الشوط الثاني. الأهم الآن هو الاستمرارية في المباريات المقبلة وتقديم أداء مميز مثل الذي فعلناه اليوم".

وبهذه النتيجة يبقى مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 64 نقطة ويفقد فرصة في التواجد بين الأربعة الكبار، بينما يصل إيفرتون للمركز السابع برصيد 49 نقطة.