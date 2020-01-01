سيتيين: نأمل أن يتعثر ريال مدريد وقرارتي فنية وليست "نزوات"

الحظوظ لازالت قائمة..

لم يفقد كيكي سيتيين الأمل في أن يُحقق فريقه برشلونة لقب الدوري الإسباني بعد، في الوقت الذي أثنى فيه على أداء سيلتا فيجو الكبير أمام العملاق الكتالوني.

برشلونة تلقى صفعة بالتعادل مع سيلتا بهدفين لكل فريق، لتكون الفرصة مواتية لريال مدريد للانفراد بصدارة الليجا بفارق نقطتين حال الفوز على إسبانيول يوم الأحد.

ورغم التقدم بهدفين لهدف عجز البرسا عن الصمود ووضع أسباس هدف التعديل في اللحظات الأخيرة، ما تسبب في خروج لويس سواريز وتحميل المدربين مسؤولية الأداء السيئ للبلوجرانا خارج كامب نو.

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بدوره، عقّب سيتيين على ذلك قائلًا "يمكنني أن أقول ألف شيء، ولكن لا يوجد سبب واحد لحدوث هذا الأمر، نحاول أن ندافع عن أنفسنا بالاستحواذ على الكرة وهناك بعض الحالات لا يمكنك الهجوم فيها".

"في بعض الأحيان نتراجع ونخسر، وهناك خصوم مثل اليوم لديهم لاعبون جيدون لديهم جودة وحلول مميزة، نود أن نكون أكثر صلابة في العديد من النواحي."

"نحن فريق يريد الفوز واللعب بصورة جيدة في أرض الخصوم، ولكن في بعض الأحيان يوجد نقص في التنسيق، يمكن القول أنه لا يوجد سبب واحد لأزمتنا خارج الديار."

أما عن أمل برشلونة في الليجا فقال "صحيح أنه قبل 11 يومًا كُنّا متقدمين بنقطتين عن ريال مدريد والآن لديهم الفرصة لتخطينا. سنقوم بتقليل هامش الخطأ لدينا ونأمل في أن يتعثروا هم، سنحاول جمع كل النقاط المتاحة".

وتابع "أعتقد أن كرة القدم لم تكن عادلة اليوم، من المدهش كيف أن كرة بيكيه لم تدخل الشباك مثلًا، لقد قام برشلونة بأشياء كثيرة بشكل جيد، كان يجب أن تكون المباراة أكثر سهولة وراحة ولكننا فوتنا ذلك، علينا تصحيح الأمور".

"الأسبوع الماضي سألتم لماذا لم ألعب بإنسو فاتي ولعبت بجريزمان وهذا الأسبوع العكس، إنه قرارات تكتيكية وفنية اتخذها وليست مجرد نزوات."

وأتم "افتقدنا القدرة على التحكم بالكرة في الأوقات الأخيرة، كانت لحظات صعبة يراهنون فيها على المضي قدمًا، كان يجب أن ننجح بشكل أفضل، لكن يجب أن ننسب الفضل أيضًا للمنافسين لأنهم امتلكوا لاعبين جيدين وحاسمين وقد خاطروا".

الجدير بالذكر أن تراجع النتائج قد يضع مستقبل كيكي سيتيين على المحك، فالبرسا لو خسر الليجا سيتبقى أمامه فقط دوري أبطال أوروبا مع خصوم بمستويات كبيرة، ما قد يعني موسمًا صفريًا لن تتقبله الجماهير الكتالونية.