سيتيين يرد على ميسي

سيتيين يتحدث عن مستقبله مع برشلونة وتحدي الأبطال

أكد كيكي سيتيين، مدرب برشلونة، على سعيه لتعويض خسارة الدوري الإسباني بتحقيق لقب دوري الأبطال، وأن مباراة ألافيس المقبلة ستكون مهمة لتحقيق ذلك.

وضعية سيتيين كمدرب للبلوجرانا الموسم المقبل ليست مؤكدة بعد بعد الحديث عن اجتماع مع إدارة النادي ووجود احتمالية لإقالته بحلول نهاية الموسم الجاري.

وقال سيتيين بالمؤتمر الصحفي للقاء المقبل: "لا يمكن تغيير ما حدث ولكن نريد إنهاء الموسم بشكل إيجابي يساعدنا قبل دوري الأبطال، إذا لعبنا كما فعلنا أمام فياريال سنفوز بالأبطال".

المزيد من الفرق

وأضاف: "عندما يكون كل شيء على ما يرام وهناك استقرار سنحقق الأبطال، التركيز الآن على المباراة المقبلة بتلك البطولة، ونسعى أن تكون الأولى من مباريات عدة بها".

وتابع المدير الفني: "الاجتماع مع بارتوميو أمر طبيعي، الهدف هو البحث عن حلول والتحسن مستقبلاً، تصريحات ميسي؟ هناك ما نتفق عليه وأشياء أخرى لا، أمر طبيعي للغاية".

وواصل: "اللعب بهذا السوء لن يصل بنا لأي شيء، أحياناً كثيرة نقول أشياء يتم تفسيرها بشكل خاطيء، خصوصاً في لحظات الغضب واليأس، الرسالة التي تصلني هي الرغبة بتحقيق البطولة المقبلة".

واستمر: "الحالة النفسية والذهنية هي المفتاح الرئيسي للانتصارات، من الصعب تحقيق أي شيء وأنت تشعر بالإحباط، لم أتوقع تجربة سهلة في برشلونة ولكن أستمتع بها وسأفعل حتى يومي الأخير".

وختم: "أرغب كنت بالدوري ولكن أتفهم مفهوم الخسارة في اللعبة وأتقبله، لم أرد أبداً الرحيل، أي مكان أصل له أتخيل بقائي فيه مدى الحياة، الفريق يفوز منذ 15 عاماً ولكن حدثت عدة تغييرات".

برشلونة ضمن مركزه ثانياً في ترتيب الليجا قبل الجولة الختامية مع ديبورتيفو ألافيس، وبعدها سيبدأ الاستعدادات لمباراة نابولي لحساب إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال.