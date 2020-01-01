سيتين يرضخ لنجوم برشلونة ويطلب من مساعده الهدوء

كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يرضخ لرغبات نجوم الفريق ويطلب الهدوء من مساعده إدير سارابيا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة قد تحدث مع مساعده إدير سارابيا بسبب مشاكله الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن سيتين قد رضخ لرغبات نجوم برشلونة الأخيرة في ظل عصبية سارابيا المستمرة.

وكان سارابيا قد ظهر في حالة عصبية للغاية أثناء لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

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وتعرض برشلونة للهزيمة من نظيره ريال مدريد في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد الماضي بهدفين نظيفين.

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وأوضحت الكاميرات في ذلك اليوم سارابيا وهو يصرخ في عدد من اللاعبين، ويخبر جريزمان أن يسدد ويغضب منه بعد فرصته في الشوط الأول.

ويميل المدرب المساعد للعصبية منذ أن كان يعمل مع كيكي سيتين في لاس بالماس وريال بيتيس، لكن المدير الفني الحالي لبرشلونة يدرك أن تلك الأساليب لن تكون مجدية مع نجوم البلوجرانا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد والذي يملك 56 نقطة.