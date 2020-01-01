سيتين يجيب: هل يحتاج برشلونة إلى طبيب نفسي بعد ريمونتادا روما وليفربول؟

سيتين يبدي رأيه في لاعبيه..

تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن حاجة لاعبيه إلى طبيب نفسي من عدمها، بعد خسارتي روما وليفربول في العامين الماضيين.

وتعرض برشلونة للإقصاء من دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من العبور للدور التالي.

وحقق الفريق الكتالوني، الفوز ذهابًا على الجيلاروسي بنتيجة 4-1، قبل أن يخسر في الإياب بثلاثية نظيفة ويودع المسابقة في 2018 من الدور ربع النهائي.

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وفي الموسم التالي، وبالدور نصف نهائي انتصر على ليفربول في الذهاب برباعية نظيفة، قبل أن يخسر في الإياب بأربعة أهداف دون رد.

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وقال سيتين، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "نتائج الفريق في الخارج لا تليق بناد بحجم برشلونة، لدينا مباراتين مهمتين للغاية خارج ملعبنا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التحسن في مثل هذه المواجهات".

وبسؤاله عما إذا كان لاعبو البارسا في حاجة إلى طبيب نفسي، أجاب: "لا أعرف حتى الآن، لقد قمت بعمل جيد بدون طبيب نفسي، هناك أشياء أود الحصول عليها وأود أن أحصل عليها من نفسي ولا يمكنني أبدًا".

وأضاف: "لكن الرغبة هي الأهم، وأنت تشعر بذلك. وتشعر وتدرك أنهم يريدون الفوز في كل حصة تدريبية، وهذا يجعل كل شيء أسهل".

وتابع: "لم يسبق لي تدريب فريق في هذا المستوى، حيث كان عليك القتال لعدم الهبوط، وأن تكافح من أجل أهداف ليست كبيرة، الوضع الآن مختلف، ولكن مع الرغبة كل شيء أسهل، وأنا سعيد بذلك".

وتطرق سيتين، للحديث عن هبوط مستوى عددًا من لاعبيه، موضحًا: "بوسكيتس أفضل لاعب يخرج بالكرة؛ لأنه الأذكى من بين اللاعبين الذين قابلتهم في الملاعب، أنه يعرف متى وأين يتحرك ويمرر، وفي أي وقت سيقدم الدعم الهجومي، والتأثير الذي يحدثه بالتمرير هائل".

وأردف: "أعتقد أن لدينا لاعبًا جيدًا للغاية لسنوات، لأننا سنركض معه بشكل أقل وسنفكر أكثر، أنها معادلة صعبة بالفعل".

وأكمل: "هبوط مستواه في العام ونصف الأخيرين؟ بالطبع حدث ذلك، إنه جيد فيما يستطيع القيام به، ولكن إذا أجبرته على فعل أشياء أخرى، فوقتها لن يصبح جيدًا".

وواصل: "دي يونج بعيد عن مستواه أيضًا، صحيح أنه أنه لن يستطيع تقديم ما فعله إنييستا أبدًا، ولكن الشيء المهم أن لديه استعداد جيد لمعرفة الدور المطلوب منه، والذي لم يسبق له القيام به".

وأوضح: "دي يونج لديه عقلية رائعة ويريد دائمًا أن يتعلم، لقد أخبرته أنه لم يعد مضطرًا لاستقبال الكرة بل التقدم للأمام، وليس من السهل تغيير ذلك".

واسترسل: "رحلات جيرارد بيكيه؟ أنا لا أرغب في فرض أو إملاء أي شيء، ولكن استخدم الإقناع، لست والد اللاعبين، فكل ما أطلبه منهم هو القدوم إلى التدريبات وبذل قصارى جهدك".

وأتم: "إذا لم يحدث ذلك فستكون مشكلة اللاعب لا مشكلتي، دعونا نرى ما إذا كان بيكيه أو أي لاعب آخر ليس لديه نضج كافٍ لمعرفة ما يمكنه فعله وما لا يستطيع فعله".

ويحتل برشلونة، وصافة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، صاحب الصدارة.