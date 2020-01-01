سيتين: هذا هو ميسي وظروف المباراة لم تكن مثالية

كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على سعادته بالفوز الأول الذي يحققه مع الفريق.

أعرب المدرب كيكي سيتي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم أمام نظيره غرناطة ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيتين وأكد خلالها أن الفريق عانى من عدة عوامل لكنه قدم مباراة طيبة في النهاية واستحق الفوز.

وقال سيتين: "لقد سيطرنا على المباراة بشكل كبير ونجحنا في استعادة الكرات بشكل سريع وذلك كان هام من أجل التحكم في اللقاء، لكن الأمور لا تكون سهلة عندما يدافع الفريق الذي أمامك بكل الخطوط".

ميسي يبدأ سجله التهديفي تحت قيادة سيتين بأرقام مميزة

وأضاف: "أتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف رغم أن الظروف في الملعب لم تكن مثالية سواء بسبب المناخ أو جفاف العشب".

وأكمل: "لقد حظيت بالكثير من المشاعر خلال تلك المباراة، هي المواجهة الأولى بالنسبة لي في كامب نو، لكنني كنت هادئًا قدر الإمكان".

وأنهى تصريحاته عن ميسي: "ما قام به اليوم يقوم به طوال مسيرته، بعض الأحيان عندما تتعقد المباريات يظهر اللاعب العظيم، لكن تمريرة الهدف من أرتورو فيدال كانت عظيمة أيضًا".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز برشلونة بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي في الربع ساعة الأخيرة من عمر المواجهة.