سيتين في أزمة - أومتيتي يغيب عن تدريبات برشلونة

زيادة عدد المصابين في برشلونة يقلق سيتين

غاب صامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة، عن تدريبات الفريق الصباحية للتعافي من مواجهة ريال سوسيداد مساء أمس، السبت في الدوري الإسباني.

أومتيتي لم يشارك أمام ريال سوسيداد وشاهد فوز برشلونة من على مقاعد البدلاء.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ أومتيتي لم يتواجد في التدريبات صباح اليوم، الأحد، مما دفع المدرب كيكي سيتين لاستدعاء لاعب الرديف رونالد أريخو.

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وأكدت الصحيفة أنّ أريخو لن يتواجد في قائمة الرديف لمباراة اليوم، الأحد، في دوري الدرجة الثالثة وذلك لكي يكون جاهزًا لاستدعائه يوم السبت المقبل أمام ريال مايوركا.

ويعد الأمر خبرًا سيئًا للغاية لبرشلونة، إذ تحصل كليمون لونجليه على بطاقة صفراء أمام سوسيداد وتعرض للإيقاف ضد مايوركا.

وقد يضطر سيتين للاعتماد على أريخو بجوار جيرارد بيكيه حال لم يتعافى أومتيتي أو يعود إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أنّ لاعبو برشلونة سوف يحصلون على راحة غدًا، الإثنين، قبل العودة للتدريبات طوال الأسبوع استعدادًا للقاء مايوركا.