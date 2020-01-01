سيتين: برشلونة قد لا يجدد لميسي وفكرت في إعادة تشافي

مدرب برشلونة يثير الجدل بتصريحات حول ميسي

أثار كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، الجدل بشأن مستقبل ليونيل ميسي، هداف الفريق، كما ردّ على اتهامات عدم اعتماده على لاعبي أكاديمية البلوجرانا، اللاماسيا وإمكانية عودة تشافي هيرنانديز.

سيتين تولى تدريب برشلونة في يناير الماضي ويتصدر مع فريقه ترتيب الدوري الإسباني.

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المدرب الإسباني سبق وأكد أنّه كان في طريقه لتدريب فريق في مصر قبل توقيع العقد مع برشلونة.

وقال كيكي في تصريحات مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "فكرت في استدعاء تشافي للمساعدة في تدريب الفريق لأنّه يعرف اللاعبين جيدًا، أعتقد لو أراد أن يدرب البلوجرانا في المستقبل فالباب مفتوح له دائمًا".

وتابع: "أعتقد التعاقد مع نيمار دا سيلفا لن يكون سهلًا لأسباب اقتصادية، ولكن من المبكر الحديث عن هذا الأمر".

أما بالحديث عن الهداف التاريخي لليجا، فأوضح: "علمت أنّ ميسي قد لا يجدد مع برشلونة، أعتقد أنّه لو لم يجد مشروعًا فائزًا فربما يغادر ولكنّه يحب النادي ومن الصعب عليه أن يأخذ هذه الخطوة".

مدرب ريال بيتيس السابق أكد رضاه عن الوضع الحالي الذي يعيش فيه الفريق والرحلة التي قطعوها طوال هذه الفترة مع مساعده إيدير سرابيا.

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وأردف: "أخشى من الشعور بالخمول بالنسبة لبعض اللاعبين، ويجب أن نعود إلى التدريبات على الأقل أسبوعين قبل استئناف المسابقات تجنبًا للإصابات".

وأوضح: "من الصعب استكمال الدوري الإسباني سوى بعد رؤية الضوء في نهاية النفق، كما أنني أعتقد بضرورة اللعب دون جمهور".

أما بالنسبة للاماسيا، واصل: "لم يقنعني أي لاعب من الشباب بأحقيتهم للوصول إلى الفريق الأول، لست متشككًا في إمكانيات اللاماسيا، بالعكس أحب الأكاديمية وأتابعهم باستمرار، ولكن يجب الصبر على الشباب قبل إدماجهم في الفريق الأول".

واختتم: "أمر لا يُصدق، أحقق حلمي بالوصول إلى برشلونة فيندلع الوباء في العالم، أنا أتخذ كل الاحتياطات لأجل عدم التعرض للإصابة لأن عمري 60 عامًا".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى أن برشلونة مستعد لتمديد عقد ميسي ومارك أندريه تيرشتيجن خلال الأيام المقبلة.