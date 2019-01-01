سيبايوس يكشف سبب موافقته السريعة على عرض آرسنال

القادم من مدريد يستشهد بالنماذج الإسبانية الناجحة في "الإمارات"

أعرب الوافد الجديد على آرسنال داني سيبايوس عن رغبته في محاكاة مسيرة أبناء جلدته الإسبان، الذين نجحوا في ترك بصمة تاريخية مع عشاق المدفعجية في السنوات الماضية.

واختص القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجديد، الثنائي سانتي كاثورلا وسيسك فابريجاس، معتبرهما مصدر إلهامه لاختيار العرض اللندني على بقية العروض التي انهالت عليه قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

وقال سيبايوس لموقع آرسنال الرسمي في رده على سؤال حول أهدافه وطموحاته وسبب توقيعه للمدفعجية بالذات "عندما علمت أن آرسنال يريد التوقيع معي، تذكرت على الفور اللاعبين الإسبان الذين مروا على النادي".

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⚪️⚫️وكيل باولو ديبالا في لندن من أجل إجراء محادثات مع مانشستر يونايتد حول الصفقة التبادلية👀 pic.twitter.com/r7K8a47vQA — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 30, 2019

وأضاف "أعتقد أن كاثورلا قدم مستوى عظيم هنا وسيسك كان قائدًا لسنوات"، مشيدًا على وجه الخصوص بسانتي، بعد عودته شبه المستحيلة، التي تجلت في عروضه الرائعة مع فياريال، رغم ابتعاده عن اللعبة لفترة طويلة جدًا، بداعي لعنة الإصابات التي دمرت مسيرته في بلاد الضباب.

وتابع حديثه عن كاثورلا "أعتقد أنه من أفضل لاعبي الوسط في إسبانيا، بالطبع أود اللعب معه يومًا ما، رغم أن الأمر سيكون صعبًا نظرًا لفارق السن الكبير بيننا. إن المستوى الذي ظهر عليه الموسم الماضي بعد عودته من إصابة خطيرة لن يُنسى ابدًا، ينبغي عليك رفع القبعة لما فعله، لأنني لا أعتقد أن هناك العديد من اللاعبين يستطيعون القيام بما فعله".