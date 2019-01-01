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سيبايوس يحسم مستقبله خلال أسبوعين

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نجم ريال مدريد داني سيبايوس يقترب من حسم قراره بشأن البقاء أو الرحيل

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال داني سيبايوس نجم ريال مدريد إنه سيتخذ قراره بخصوص مستقبله خلال أسبوعين على الأكثر.

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وكان داني سيبايوس قد قاد منتخب إسبانيا للفوز بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا مطلع الأسبوع الحالي.

وفي الفترة الأخيرة، تباينت الأنباء ما بين توقعات باستمراره مع ريال مدريد وثقة زين الدين زيدان فيه، أو بحثه عن نادٍ آخر يجد فيه فرصة المشاركة بشكل مستمر.

وعقب نهاية كأس الأمم الأوروبية للشباب، قال سيبايوس إنه يحتاج إلى وقت للتفكير ودراسة العروض المتاحة من أجل حسم قراره.

وأضاف سيبايوس أن الميركاتو لا زال في بدايته، لذا فلا حاجة للتسرع في الحديث عنما يخص المستقبل، وأنه سيفكر في غضون أسبوعين ومن ثم يحسم قراره.

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يذكر أن ميلان الإيطالي يعد أبرز المهتمين بخدمات اللاعب والأقرب لضمه في حال كان قراره النهائي هو الرحيل عن الفريق الملكي.

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