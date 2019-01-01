سيبايوس: يبدو أن قدوم زيدان سيكون ناجحًا

سيبايوس يتحدث حول انتصار ريال مدريد على سيلتا فيجو وعودة زيدان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم وسط ريال مدريد ومنتخب أسبانيا داني سيبايوس إن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى الفريق الملكي تبدو موفقة.

ونجح ريال مدريد في تحقيق انتصار هام على حساب ضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل لا شيء، في أولى مباريات زيدان بعد عودته كمدرب للميرينجي.

وشارك داني سيبايوس بديلًا في شوط المباراة الثاني، ليتحدث بعد المباراة عن المدرب زيدان وعن ضرورة احترام قرارته أيًا كانت.

"اللي فات مات" ✋

الأمن مستتب وكل شيء تحت السيطرة 💪



زيدان هنا الآن ✨ pic.twitter.com/oMEAE9ttMA

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ مارس ٢٠١٩

وقال سيبايوس: "حققنا ثلاثة نقاط مهمة في بداية مشوار زيدان، المهم الآن هو مواصلة الانتصارات وحصد النقاط وعدم التفكير في ما مضى"

وأضاف: "يجب احترام قرارات المدرب، فقد أعطاني الثقة منذ البداية وأخبرني بأن أستمتع في كل دقيقة ألعب بها"

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يذكر أن داني سيبايوس كان أحد ضحايا زين الدين زيدان في الموسم الماضي، حيث تم استبعاده من التشكيل كثيرًا في ولاية زيدان الأولى.