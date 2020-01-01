سيبايوس: نجاحي في أرسنال سيؤمن عودتي إلى ريال مدريد

سيبايوس يتحدث حول الرحيل عن ريال مدريد والعودة في المستقبل..

تحدث داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، المعار إلى صفوف أرسنال الإنجليزي هذا الموسم، حول أسباب رحيله عن صفوف النادي الملكي.

سيبايوس، انتقل من ريال بيتيس إلى ريال مدريد في صيف 2017، قبل أن يرحل الصيف الماضي صوب الفريق اللندني الصيف الماضي، على سبيل الإعارة.

وقال سيبايوس، في تصيحات لصحيفة "ماركا" الإٍسبانية: "لقد عدت إلى مدريد من أجل التعافي، فالخدمة الطبية هناك رائعة وبالطبع كان أفضل لي على صعيد اللغة ومعرفتي باللأطباء".

المزيد من الفرق

وأضاف: "تواصلت مع السيد فلونتينو بيريز وزين الدين زيدان، وأنا ممتنٌّ لهما كثيرًا، لأنهما أخبراني بأنني ما زلت لاعبًا في ريال مدريد وفي حال واجهتني أي إصابة فهما جاهزين للمساعدة، الجميع أخبرني بأنهم افتقدوني؛ لأنني شخص اجتماعي وودود للغاية".

وأردف: "أنا سعيد جدًّا وأعتقد أنه القرار الأفضل، حيث كنت في مدريد لمدة شهر ونصف، والآن كل شيء على ما يرام".

وتابع: "أكن الكثير من المودة لريال مدريد وبيتيس، فالعديد من مشجعي الفريقين يخبرونني بأن عليّ العودة"

ريال مدريد ينضم إلى الصراع على جوهرة بلد الوليد

وواصل: "بعد موسم 2016/17 مع ريال بيتيس، برشلونة وريال مدريد، أبديا اهتمامهما بالتعاقد معي، واخترت الأخير، ثم ذهبت إلى أرسنال، وهذا أمر جيد؛ لأنه يدل على أن هناك أندية تهتم بي بسبب ما أقوم به، ولكنني أحب الاستقرار".

وأوضح: "خلال فترتي في ريال مدريد، استمعت لكروس في غرفة الملابس، أراد الجميع اللعب معه، لأنه لاعب كرة قدم بارد ولا يتوتر في اللحظات العصيبة".

واستطرد: "كروس ليس ذكيًا فقط بالكرة، أنه ذكي جدًا عند الضغط، أتذكر نهائي أبطال أوروبا في الشوط الأول وضعنا ليفربول تحت سرعة عالية وكان هناك توتر بين مودريتش وراموس وكرستيانو، لكنني رأيت توني وكريم هادئين جدا، وهما من أحدث الفارق في الشوط الثاني، دائمًا اللاعبون يريدون كروس وبنزيما بجانبهم".

ونوه: "ريال مدريد الآن أفضل في الدفاع أكثر من الهجوم، لكن هذا لا يتعلق فقط بعمل المدافعين بل بشكل عام بما يقوم به الجميع، يدرك الفريق أنهم سيسجلون هدفًا أو هدفين دائمًا، لذا فإن الحفاظ على الشباك كما تحقق خلال العديد من المباريات هذا العام هو الديناميكية التي أعتقد أنه يجب اتباعها لتصبح بطلاً".

وأكد: "ريال مدريد هو فريقي وأنا أنتمي له، عندما قررت الخروج خرجت بنية واضحة، أريد أن ألعب وأشعر أنني بطل في فريق ما، وأعتقد أنني إذا استمررت في مدريد، لم أكن لأحصل على عدد الدقائق التي أرغب بها".

وأكمل: "الآن لا أفكر بشأن بالعودة لريال مدريد، أفكر فقط في أرسنال؛ فعندما أقدم أداءً مميزًا هنا سيساعدني هذا على العودة إلى مدريد".

وانتقل سيبايوس، إلى الحديث عن أرسنال، موضحًا: "مشجعو الجانرز لديهم أهزوجة مخصصة باسمي، لا يوجد سوى ثلاثة او أربعة لاعبين بالفريق يتمتعون بذلك، أشعر أنني محبوب للغاية عند الجماهير كلما ألعب على أرضية ملعب الإمارات"

وأفاد: "لعبت ١٧ مباراة خلال شهرين وبمختلف المسابقات، وقتها قلت لإيمري إنه طالما أني بصحة وجاهز فأود اللعب دومًا، أحيانًا الشخص يتعلم من أخطائه، الإصابة كلفتني الكثير، ولكن المرء يتعلم من أخطائه".

وأكمل: "ميكيل أرتيتا؟ سيكون مدربًا كبيرًا، لقد تعلم الكثير من بيب جوارديولا، لديه فلسفة باللعب وأعتقد أنها تتلائم تمامًا مع ما يحتاجه الفريق، صحيح أنه جاء في فترة صعبة، لكن على المستوى العقلية، أعتقد أنه المدرب الذي يحتاجه أرسنال".

واسترسل: "منذ تعيين أرتيتا، تدربت تحت قيادته أسبوعين فقط، الان هو الوقت الذي يجب أن أظهر فيه أنني مُستعد للعب، بعد التوقف الحالي سأكون لاعبًا مهمًا للفريق".

وأتم: "النسخة الأفضل مني؟ أعتقد أن أكون في أفضل أحوالي مع المنتخب الوطني، عندما ألعب لمنتخب بلادي، أشعر بأنني لاعب مهم، اللعب من أجل البلد هو أجمل شيء في كرة القدم هذا يحفزني جدًا".