سيبايوس: لا أود الرحيل عن ريال مدريد

تعرف على تصريحات سيبايوس بعد شائعات اقترابه من ميلان

طلب داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، من إدارة الملكي عدم بيعه في الصيف المقبل أو التخلي عنه على سبيل الإعارة.

ميلان الإيطالي قدّم عرضًا رسميًا لاستعارة سيبايوس خلال الصيف الجاري.

وقال سيبايوس في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "لا أرغب في الرحيل عن ريال مدريد وسوف أحاول استغلال كل الفرص المتاحة لأي تقديم الأفضل. العام المقبل سوف يكون أعظم سنواتي الكروية".

وتابع: "ألعب لأجل سعادتي الشخصية وأرغب في إثبات قدراتي. الموسم الماضي كان واحد من أسوأ المواسم لكنني قدمت أداءً طيبًا في بعض الأوقات وأتمنى الاستمرار بشكل أفضل".

وحول مواجهة ألمانيا في نهائي أمم أوروبا للشباب، علّق صاحب الـ 22 عامًا: "لعبنا مباراة صعبة ضد فرنسا ولكن ثقتنا في أنفسنا وقدرتنا على التحكم في رتم اللقاء كان السبب وراء الفوز".

واختتم: "لعبنا أمام ألمانيا منذ عامين وخلال هذه الفترة تطورنا كثيرًا وأعتقد أنّ هذه الفرصة مناسبة للانتقام".

جدير بالذكر أنّ ألمانيا حققت الفوز على إسبانيا في نهائي أمم أوروبا للشباب 2017 بمشاركة سيبايوس الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.