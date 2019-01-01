سيبايوس: زيدان وعدني بفرصة أخرى مع ريال مدريد

تحدث عن التأثير الإيجابي للمدرب الفرنسي مع الفريق الإسباني

أشاد داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، بالدور الذي يلعبه زين الدين زيدان العائد مجدداً لتدريب الفريق.

سيبايوس مر بفترات صعبة في بداية الموسم الحالي، حيث عانى من هبوط في المستوى ليصبح جليساً لدكة البدلاء.

نجوم تحت خط الفقر - النصيحة التي أنقذت فيرمينو من بيع المياه

ومع رحيل سانتياجو سولاري وقدوم زيدان، يطمح الإسباني في الحصول على فرصة أخرى مع الميرينجي.

وقال سيبايوس في تصريحات صحفية:"زيدان يظل واضحاً معي حول دوري مع الفريق، ونحن نعلم أهميته لريال مدريد بشكل عام".

وأضاف:"لقد تحدث معي مؤخراً وأخبرني أنه تابعني هذا الموسم ويريد مني مواصلة اللعب على نفس المستوى".

ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس - أين يذهب كوتينيو بعد عرضه للبيع؟

وتابع:"قال لي أنه سيمنحني فرصة أخرى مثل باقي زملائي، الآن جاءت فرصتي لتحقيق حلمي والظهور بأفضل مستوى ممكن".

وأما عن علاقته بإيسكو:"تربطني صداقة كبيرة معه، أنا وهو نحمل الصفة الأندلسية، عدم لعبه في الفترة الأخيرة جعل معنوياته تنخفض وهذا أمر طبيعي".

يذكر أن سيبايوس يتواجد حالياً مع المنتخب الإسباني، للمشاركة مع الفريق في تصفيات يورو 2020.