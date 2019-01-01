سيبايوس: لا أستطيع الانتظار عامًا آخر على دكة الاحتياط

هل يلمح سيبايوس لرغبته في الرحيل عن ريال مدريد؟

أبدى داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، رغبته في المشاركة بصورة منتظمة الموسم المقبل وعدم الجلوس بديلًا تحت قيادة زين الدين زيدان.

ريال مدريد وقّع مع إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش كما يخطط لضم لاعب خط وسط بين بول بوجبا وكريستيان إيريكسن.

وقال سيبايوس في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية: "زيدان كان واضحًا معي وتفهم لتفسيراته. لديّ عقد مع ريال مدريد بشرط جزائي مرتفع".

وتابع: "لو أنني رحلت إلى ريال مدريد فسوف انضم إلى فريق يجعلني أشعر بأنني مهم في الفريق، أود أن أبرهن قدرتي على المنافسة بأي فريق في أوروبا فأنا بعمر صغير ولا أود إهدار عامًا آخر دون مشاركة".

بوجبا يُعاني بسبب قيمة انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد 💢 pic.twitter.com/X5VmHeHNCY — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

صاحب الـ 22 عامًا أكد أنّه ملتزم بعقده مع الملكي الذي يمتد لأربعة مواسم أخرى مشيرًا إلى أنّ هدفه الرئيسي هو النجاح مع الملكي.

واختتم: "بدأت بصورة جيدة مع جوليان لوبيتيجي ولكن بعدها لم أشارك بانتظام. أهم شيء هو وجود ثقة بين اللاعب والمدرب فمع المنتخب الإسباني أشعر بأهميتي وأنني لاعب رئيسي".

جدير بالذكر أنّ سيبايوس لم يلعب مع زيدان سوى 3 مباريات فقط في 11 لقاء منذ عودته في مارس الماضي.