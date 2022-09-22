سياسة جديدة يتبعها رينارد في وديتي الإكوادور وأمريكا

المدرب الفرنسي يريد تحقيق أقصى استفادة من معسكر إسبانيا

قرر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، اتباع سياسة جديدة خلال مباراتي الأخضر الوديتين أمام الإكوادوري والأمريكي، مع لاعبيه استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

ما هي السياسة الجديدة التي سيتبعها رينارد؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن رينارد، يدرس بالتشاور مع الجهاز الفني المعاون له، منح جميع الوجوه الجديدة المنضمة للمنتخب السعودي فرصة في وديتي الإكوادور وأمريكا.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid Shahid

وتضم قائمة المنتخب السعودي 4 لاعبين استدعوا لأول مرة، وهو رياض شراحيلي لاعب وسط الفيصلي، ونواف العقيدي حارس مرمى النصر، وأحمد بامسعود ظهير أيسر الاتحاد، وعوض الناشري لاعب وسط الاتحاد.

ويحتاج رينارد للتعرف على مستوى الرباعي الجديد في المباريات الدولية، من أجل تحديد إمكانية الاستفادة منهم في كأس العالم قطر 2022.

منتخب السعودية يستعد لكأس العالم بوديتي الإكوادور وأمريكا

ويستعد المنتخب السعودي في المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا، للمشاركة في مونديال قطر 2022، حيث سيواجه في المباراة الأولى المنتخب الإكوادوري غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الثانية للمنتخب السعودي أمام الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على ملعب نويفا لا كوندومينا بمدينة موريسا الإسبانية.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، والتي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا