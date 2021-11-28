اللصوص أحبوا منزله .. سرقة منزل فيدال للمرة الثانية!

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب التشيلياني أرتورو فيدال نجم إنتر تعرض منزله للسرقة للمرة الثانية في إيطاليا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن السرقة وقعت ليلة مباراة الديربي بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن اللصوص حصلوا على مبالغ مالية تقدر بحوالي 400 ألف يورو ليلة السابع من نوفمبر الجاري.

بالإضافة إلى سيارة مرسيدس والعديد من المجوهرات والساعات القيمة التي لم يتم تقدير قيمتها ماليًا.

وكان فيدال قد شارك في الديربي لمدة 23 دقيقة فقط، حيث حل بديلًا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ودخل اللصوص للمنزل في تمام الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة مع بداية المباراة بالدقيقة، وخرجوا في الساعة التاسعة.

جدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل فيدال للسرقة، حيث سُرق من قبل وهو في صفوف يوفنتوس، كما تعد هي المرة الثانية التي يسرق فيها هذا المنزل نفسه، الذي كان يخص أدريانو.