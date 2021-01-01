سيارة لا يملكها في العالم إلا 10 أشخاص .. رونالدو ينتظر هدية عيد ميلاده

رونالدو الذي تجاوزت أهميته حدود الملعب فقط

واصل كريستيانو رونالدو تصدر العناوين حتى بدون ممارسة لكرة القدم، حيث أن حياته الشخصية أيضًا مليئة بالأحداث المثيرة التي تخص المتابعين.

وبعدما تربع على عرش أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تجاوز حاجز الـ 500 مليون معجب كأول لاعب يصل لهذا الرقم الجنوني، كان هناك خبرًا آخر.

رونالدو أكمل نصف مليار معجب على منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة ــ فيسبوك وتويتر وإنستجرام ــ وبعدها، ينتظر وصول السيارة التي لا يمتلكها سوى 10 أشخاص في العالم..

وعلى الرغم من أنه لم يكن قادرًا على الاستمتاع بها حتى الآن، ناهيك عن عرضها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، فقد حصل كريستيانو رونالدو بالفعل على هديته الجديدة والفاخرة التي سيتمكن من قيادتها اعتبارًا من عام 2022.

الهدية سيارة، وهي سيارة أخرى تضاف إلى مجموعته المذهلة والتي بدأت الإنتاج منذ أسابيع قليلة فقط ليصبح رونالدو من الـ 10 الملاك لها حول العالم.

ستكون بوجاتي شينتوديتشي الجديدة جوهرة سيارات رونالدو، السيارة الخارقة التي تبلغ قيمتها ثمانية ملايين يورو والتي كان مهاجم يوفنتوس قد دفع ثمنها بالفعل، ولكنها لم تصل حتى الآن.

نادي يوفنتوس هو السبب وراء قرار النجم البرتغالي بشراء هذه السيارة الجديدة، وهي الهدية الذاتية التي قرر رونالدو منحها لنفسه بعد فوزه ببطولة الدوري الإيطالي للمرة للمرة الثانية على التوالي.

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الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يمتلك العديد من الأنشطة التجارية والخاصة على المستوى الاستثماري إلى جانب مسيرته المهنية التي لا تصدق كلاعب كرة قدم.