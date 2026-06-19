سويسرا ضد كندا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 2 بي سي بليس

ستنطلق مباراة سويسرا ضد كندا في 24 يونيو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) و19:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

كيف تبدو الأوضاع في المجموعة ب من كأس العالم؟

بدأت سويسرا مشوارها في البطولة ببداية متواضعة بتعادلها 1-1 مع قطر، لكنها قدمت أداءً مهيمنًا أمام البوسنة وفازت عليها 4-1. وتألق اللاعب يوهان مانزامبي (20 عامًا) بعد دخوله كبديل بتسجيله ثنائية، كما سجل البديل الآخر روبن فارغاس هدفًا، إلى جانب القائد غرانيت شاكا.

أما كندا، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة والمصنفة في المرتبة 30 عالمياً حسب الفيفا، فقد استهلت مشوارها بالتعادل 1-1 مع البوسنة، ثم تبع ذلك فوز ساحق بنتيجة 6-0 على قطر التي لعبت بتسعة لاعبين. وغاب ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونيخ، عن المباراة الافتتاحية لكندا، ولم يشارك في هذه المباراة رغم وجوده على مقاعد البدلاء. ومن المرجح أن يتنافس هذان الفريقان بقوة على صدارة المجموعة ب.

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التشكيلة المتوقعة لسويسرا في مواجهة كندا

كوبيل؛ زكريا، إلفيدي، أكانجي، رودريغيز؛ إيبيشر، شاكا، فرويلر؛ ندوي، إمبولو، فارغاس.

التشكيلة المتوقعة لكندا في مواجهة سويسرا

كريبو؛ جونسون، دي فوجيرول، كورنيليوس، لاريا؛ بوكانان، كوني، يوستاكيو، ميلار؛ ديفيد، أولواسيي.

اللاعبون الرئيسيون في المنتخب السويسري وأسلوب المدرب

يتولى مراد ياكين (51 عامًا) قيادة المنتخب السويسري، ويتمتع بخبرة كبيرة كمدرب للأندية في سويسرا، موطنه الأصلي. وقد تألق القائد غرانيت شاكا مع فريق سندرلاند هذا الموسم، حيث قاد الفريق إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الموعد المحدد بفارق كبير في موسمه الأول بعد العودة إلى الدوري. ويُعد اللاعب السابق في أرسنال وليفركوزن محور الفريق، حيث قاده، بشكل غير متوقع، إلى التأهل لدوري أوروبا الموسم المقبل. وستكون هذه المشاركة الرابعة لشاكا في كأس العالم.

ويشكل الحارس يان سومر والمدافع المركزي مانويل أكانجي العمود الفقري للدفاع، بينما يضفي بريل إمبولو عنصر المفاجأة في الهجوم. تأهلت سويسرا إلى كأس العالم 13 مرة. وفي عام 2006، حظيت بـ«شرف» مشكوك فيه بأن تصبح الفريق الوحيد في التاريخ الذي يُقصى من كأس العالم دون أن يستقبل أي هدف.

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اللاعبون الكنديون البارزون ونهج المدرب

سيعتمد مدرب كندا جيسي مارش، الذي عمل سابقًا مع فريق ليدز يونايتد، بشكل كبير على جودة وخبرة الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد مؤخرًا من غياب طويل بسبب الإصابة في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المثيرة ضد باريس سان جيرمان في مايو. كما يجب الانتباه إلى لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني ومهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد.

تأهل المنتخب الكندي للرجال إلى كأس العالم FIFA ثلاث مرات في تاريخه، وتحديداً في أعوام 1986 و2022 والآن 2026. وسجل ديفيز أول هدف في تاريخ المنتخب الكندي في كأس العالم في مباراة ضد كرواتيا عام 2022. يبلغ المدرب مارش الآن 52 عامًا، ويمكنه أن يفخر بمسيرة لاعب رائعة، حيث لعب 14 موسمًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في التسعينيات والألفية. كما خاض مباراتين دوليتين مع المنتخب الأمريكي.

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تشكيلة المنتخب السويسري المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مارفن كيلر (يونغ بويز)، جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، إيفون مفوغو (لوريان).

المدافعون: مانويل أكانجي (إنتر ميلان)، أوريلي أميندا (اينتراخت فرانكفورت)، إيراي كومرت (فالنسيا)، نيكو إيلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ)، لوكا جاكيز (ف.ب. شتوتغارت)، ميرو موهايم (هامبورغ)، ريكاردو رودريغيز (ريال بيتيس)، سيلفان ويدمر (ماينز).

لاعبو خط الوسط: ميشيل آبيشر (بيزا)، كريستيان فاسناخت (يونغ بويز)، ريمو فرويلر (بولونيا)، أردون جاشاري (إيه سي ميلان)، يوهان مانزامبي (فرايبورغ)، فابيان ريدر (أوغسبورغ)، جبريل سو، روبن فارغاس (كلاهما من إشبيلية)، غرانيت شاكا (سندرلاند)، دينيس زاكاريا (موناكو).

المهاجمون: زكي أمدوني (بيرنلي)، بريل إمبولو (ستاد رين)، سيدريك إيتن (فورتونا دوسلدورف)، دان ندوي (نوتنغهام فورست)، نوح أوكافور (ليدز يونايتد).

تشكيلة كندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين غودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سلتيك)، ديريك كورنيليوس (مرسيليا)، ريتشي لاريا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوجيرول (فولهام)، مويز بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)، ألفي جونز (ميدلزبره).

لاعبو خط الوسط: ستيفن يوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كوني (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماتيو شوينير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان ساليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون إس جي).

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب سويسرا المدرب مراد ياكين. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود المنتخب الكندي المدرب جيسي مارش. وكما هو الحال مع سويسرا، لم يتم تأكيد أي معلومات عن إصابات أو إيقافات حتى الآن، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. سيتم تقديم تحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل سويسرا هذه المباراة بعد سلسلة نتائج متباينة في آخر خمس مباريات، حيث سجلت فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر مباراة لها هي التعادل 1-1 مع قطر في كأس العالم يوم 13 يونيو، وهي مباراة سيطرت عليها قبل أن تتلقى هدفًا ذاتيًّا في الدقيقة 94. وقبل انطلاق البطولة، تعادلت سويسرا 1-1 مع أستراليا في 6 يونيو وفازت على الأردن 4-1 في 31 مايو. كما تعادلت 0-0 مع النرويج في مارس قبل أن تتعرض لهزيمة 3-4 أمام ألمانيا، وهي نتيجة كشفت عن بعض نقاط الضعف في خط الدفاع. وسجلت سويسرا ستة أهداف واستقبلت سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

تأتي كندا بسجل متقلب مماثل في الآونة الأخيرة: فوز واحد، وثلاثة تعادلات، وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة لها بالتعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك في كأس العالم يوم 12 يونيو. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع أيرلندا يوم 5 يونيو وفازت على أوزبكستان 2-0 يوم 2 يونيو. وجاء التعادل السلبي مع تونس في أبريل قبل التعادل 2-2 مع أيسلندا في مارس. وسجلت كندا ستة أهداف واستقبلت أربعة أهداف خلال تلك السلسلة المكونة من خمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

سويسرا المباراة الأخيرة كندا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار سويسرا 1 - 3 كندا 1 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين المنتخبين محدود للغاية في البيانات المتاحة، حيث لم يُسجل سوى لقاء واحد سابق بينهما. وجاء ذلك اللقاء في مباراة ودية يوم 15 مايو 2002، عندما فازت كندا 3-1 خارج أرضها في سويسرا. وستكون مباراة فانكوفر هي اللقاء الثاني المسجل بين الفريقين.

الترتيب

في المجموعة ب، تحتل سويسرا حالياً المركز الأول وتأتي كندا في المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة من المباريات.