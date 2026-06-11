ستنطلق مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك في 18 يونيو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش و15:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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سويسرا ضد البوسنة والهرسك: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في جنوب كاليفورنيا آثارًا هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى تعزيز طموحاتهما في بلوغ دور الـ16 في مجموعة B المتوازنة للغاية. ستُقام هذه المواجهة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وستتأثر حتمًا بالآثار الجسدية المباشرة والزخم النفسي لمبارياتهما الافتتاحية. بعد أن انتهى الفريقان من التعديلات الأولية، يتوجه كلاهما إلى الساحل مدركين أن هامش الخطأ قد تقلص بشكل كبير، مما يجعل الوضوح التكتيكي أمرًا بالغ الأهمية.

نجح مراد ياكين، المدرب المخضرم للمنتخب السويسري، في تهيئة بيئة متسقة للغاية وخالية من الدراما، مصممة للتعامل مع إيقاعات البطولات عالية المخاطر، معتمداً على نواة من اللاعبين ذوي الخبرة مصممة للسيطرة على ديناميكيات خط الوسط وامتصاص الضغط. وفي الجهة المقابلة، يقف منتخب البوسنة والهرسك بقيادة سيرجي بارباريز، وهو فريق مرن من الناحية الهيكلية ومشحون عاطفياً. وبعد أن نجح "الزمايفي" في إقصاء إيطاليا بشكل لافت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، فإنهم يمتلكون خطة دفاعية صلبة وميزة نفسية خطيرة تجعلهم خصوماً عنيدين للغاية عندما يتطلب الأمر انضباطاً هيكلياً من الدرجة الأولى. وستكون المباراة التي ستقام في ملعب لوس أنجلوس (ملعب سوفي) المتطور، بموقعه المذهل وأجوائه المثيرة، خلفية مناسبة لمباراة ستحدد فيها الفروق التكتيكية الدقيقة مسار المجموعة.

مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، لا يمكن لأي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في المناطق المركزية. ستنظر سويسرا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتأكيد مكانتها كقوة تقليدية في المجموعة، معتمدة على الاستحواذ السلس وخبرتها الطويلة في البطولات لفرض سرعة اللعب وإرهاق خطوط الخصم. على العكس من ذلك، تدخل البوسنة والهرسك الملعب حريصة على إثبات أن رحلتها المذهلة للتأهل لم تكن مجرد نجاح عابر، مستخدمة تنظيمها الدفاعي المتماسك وعمليات الانتقال المتميزة لمعاقبة أي أخطاء في الوسط. وبينما تستعد الفرق للخروج إلى الملعب في إنجلوود، ستسيطر أهمية ضمان الخروج من المجموعة ب بأمان على النهج التكتيكي، مما يجعل تدوير اللاعبين والتواصل في خط الوسط والدقة في الثلث الأخير من الملعب العناصر الحاسمة في تحقيق فوز حيوي.

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إتقان سويسرا المثالي لتنظيم المجموعة

ضمنت سويسرا مكانها في البطولة من خلال تقديم درس في الانضباط التكتيكي، حيث سيطرت تمامًا على المجموعة ب في تصفيات الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من المخاطرة بالفوضى وعدم القدرة على التنبؤ بنتائج مباريات التصفيات بنظام خروج المغلوب، فرضت سويسرا وتيرة لا هوادة فيها لتضمن بسهولة تذكرة مباشرة إلى أمريكا الشمالية بصفتها بطلة المجموعة دون أي هزيمة.

كان حجر الزاوية في مسيرتهم القارية الناجحة هو نظام تكتيكي متوازن للغاية أثبت أنه قوي للغاية ومنظم بشكل محكم. تحت القيادة الحاسمة لمراد ياكين، اكتسحت سويسرا منافسيها الإقليميين منذ البداية، محققة أربعة انتصارات ساحقة وتعادلين، بينما لم تستقبل سوى هدفين فقط طوال الدورة بأكملها. وجاءت اللحظة الحاسمة خلال المباريات الحاسمة ضد السويد، حيث أعقب الفوز الساحق 2-0 خارج أرضها في سولنا فوز ساحق آخر 4-1 في جنيف، مما قضى نهائياً على أي مقاومة. وبحصولها على صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، ضمنت سويسرا طريقاً منظماً وخالياً من الضغوط إلى النهائيات، مما أتاح للمنتخب حرية تامة في صقل خطته استعداداً للمرحلة الكبرى.

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انتصار البوسنة والهرسك الدرامي في الملحق

بينما اعتمد السويسريون على الكفاءة التنظيمية المطلقة للتغلب بسهولة على منافسيهم في المجموعة، رسمت البوسنة والهرسك طريقها إلى جنوب كاليفورنيا من خلال حملة مثيرة حددت شخصيتها وستبقى خالدة في ذاكرة كرة القدم الدولية. بعد احتلالها المركز الثاني في مجموعة تصفيات شديدة التنافسية، نجحت البوسنة والهرسك في تجاوز بيئة الضغط الشديد في تصفيات الاتحاد الأوروبي بفضل صمودها العاطفي وتنفيذها البارد.

في مواجهة مهمة صعبة وخطيرة في نصف النهائي خارج أرضها ضد ويلز، رفض فريق سيرجي بارباريز الاستسلام، حيث سجل الأيقونة المخضرمة إدين دزيكو هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ليفرض ركلات الترجيح، حيث حافظ "التنين" على رباطة جأشه. ورغم اعتبارهم أقل حظاً في نهائي التصفيات (المسار أ) ضد إيطاليا القوية، كرروا نفس نهجهم في مواجهة القوى الكبرى. وبعد فترة دفاعية مكثفة، سجل هاريس تاباكوفيتش هدف التعادل الدرامي في الدقائق الأخيرة ليحبط آمال الأزوري، قبل أن يتقدم النجم الشاب المحلي إسمير باجراكتاريفيتش ليحول ركلة الجزاء الحاسمة إلى الشباك. وبإنجازها هذين الفوزين المتتاليين على العمالقة، أعادت هذه الجيل المتماسك كتابة تاريخ كرة القدم في بلادها بشكل رائع، لتضمن مشاركتها التاريخية الثانية في البطولة العالمية.

سويسرا ضد البوسنة والهرسك: أخبار الفريق

أخبار منتخب سويسرا

أقام "الروسوكروتشاتي" معسكرهم التدريبي في جنوب كاليفورنيا مدعومين بقائمة من 26 لاعباً يتمتعون بخبرة هائلة وبنية قوية. تحت القيادة الحكيمة للمدرب مراد ياكين، وصل التكامل التكتيكي إلى ذروة الانسيابية، مما عزز أجواءً من الهدوء والثقة داخل الفريق. أهم ما يبعث على التفاؤل بالنسبة لسويسرا هو الجاهزية البدنية المطلقة لعمودها الفقري من اللاعبين المخضرمين، مما يضمن إمكانية تطبيق أسلوبهم المتوازن القائم على الاستحواذ بثقة تامة.

يظل الحارس الأسطوري لإنتر ميلان يان سومر الحارس الأساسي بلا منازع، محميًا بثنائي دفاعي قوي في الوسط يضم مانويل أكانجي ونيكو إلفيدي. وفي وسط الملعب، ستوفر رباطة الجأش العالمية ومقاومة الضغط التي يتمتع بها القائد غرانيت شاكا وريمو فرويلر حاجزًا منضبطًا للغاية للتحكم في وتيرة المباراة. يلعب روبن فارغاس في المساحات الإبداعية خلف خط الهجوم، حيث يتولى زمام الأمور، بينما يوفر اللاعبون الهجوميون الديناميكيون مثل دان ندوي وبريل إمبولو لياكين تنوعًا بدنيًا هائلاً ومرونة تكتيكية لكسر خطوط الدفاع الصلبة.

أخبار منتخب البوسنة والهرسك

وصل فريق "زمايفي" إلى الساحل الغربي وهو في قمة الحماس بعد رحلته المذهلة التي أطاحت بالعمالقة خلال تصفيات كأس أوروبا. وقد اختار المدرب سيرجي بارباريز تشكيلة مكونة من 26 لاعباً متماسكة ومرنة للغاية، تتميز بتوازن مثالي بين الأيقونات التاريخية التي خضعت لاختبارات قاسية، والحيوية المثيرة للشباب. وعلى الرغم من الضغط الهائل المحيط بحملة الفريق في دور المجموعات، فإن خطة بارباريز المنظمة للغاية والصارمة من الناحية الهيكلية تظل متناسقة ومركزة تماماً.

ستتجه الأنظار حتماً إلى القائد الأسطوري والهداف التاريخي إدين دزيكو، الذي يتمتع بلياقة بدنية كاملة لقيادة الهجوم واستخدام مهاراته الفريدة في الاحتفاظ بالكرة لتثبيت الهجوم. ومن المتوقع أن يشكل شراكة هجومية خطيرة مع إرميدين ديميروفيتش ذي البنية القوية، بينما يوفر اللاعب الشاب المحلي المثير إسمير بايراكتاريفيتش منفذاً إبداعياً لا يمكن التنبؤ به على الجناح. وفي عمق خط الوسط، سيسعى بنجامين تاهيروفيتش إلى تعطيل تمريرات الخصم، وحماية قلب الدفاع الصلب الذي يقوده إرمين بيتشاكيتش وسياد كولاشيناتش أمام الحارس الأساسي نيكولا فاسيلي.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

مراد ياكين (سويسرا)

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مراد ياكين هو مدرب ذكي ومدروس يتميز بالهدوء المنهجي، وقد أسس حقبة من الثبات الملحوظ والمرونة في البطولات للمنتخب السويسري. بعد توليه زمام الأمور وتوجيه المنتخب السويسري مرارًا وتكرارًا خلال دورات التصفيات القارية الصعبة، اكتسب هذا الاستراتيجي المولود في بازل سمعة طيبة في بناء فرق بطولات محكمة وذات قدرة عالية على التكيف، ترفض الاستسلام تحت الضغط الشديد.

من الناحية التكتيكية، يبني ياكين فرقه حول نموذج منظم للغاية يعتمد على الاستحواذ على الكرة، ويولي الأولوية للسيطرة على الملعب والتزامن الدفاعي. غالبًا ما يستخدم تشكيلة 3-4-2-1 المرنة أو تشكيلة 4-3-3 التقليدية الصارمة، معتمدًا بشكل كبير على خط وسط مخضرم يتمتع بثقة فنية عالية لفرض الإيقاع الهندسي للمباراة. نادراً ما يصاب ياكين بالذعر أو يبحث عن نقاط جمالية جوفاء؛ فقد صُمم نظامه لخنق مسارات تمرير الخصم في الثلث الأوسط قبل تحويل الكرة بشكل منهجي إلى التمريرات العرضية. وسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجهه في لوس أنجلوس هو ضمان تجنب فريقه الوقوع في أنماط استحواذ بطيئة وعقيمة للغاية، مع الحفاظ على حركة الكرة بسرعة عمودية كافية لزعزعة استقرار جدار دفاعي عميق وبدني للغاية.

سيرجي بارباريز (البوسنة والهرسك)

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سيرجي بارباريز، قائد المنتخب الوطني الأسطوري السابق الذي يجسد الروح القوية والعاطفة الجياشة لكرة القدم البوسنية، قد ضخ طاقة عاطفية مكثفة في فريق حقق شهرة دولية عبر مباريات الملحق. بعد دخوله الساحة التدريبية الدولية لقيادة فريق زمايفي إلى هذه المرحلة الكبرى، نجح بارباريز بسرعة في تكوين روح أخوية صلبة وعقلية حصار داخل غرفة الملابس، حيث جمع بين الحماس التحفيزي القديم والتدريبات الهيكلية المنضبطة والعملية.

يعتمد بارباريز بشكل كبير على خطة دفاعية صارمة ومتماسكة للغاية، حيث عادةً ما ينظم فريقه في تشكيلة قوية 5-3-2 أو تشكيلة 4-4-2 صلبة تعتمد على الكتلة الدفاعية المنخفضة عند فقدان الكرة. يركز إطاره التكتيكي على التنازل عن الاستحواذ المفرط للخصوم المفضلين، وتكثيف الدفاع في منطقة الجزاء، واستدراج الفرق المنافسة إلى التقدم بأعداد كبيرة إلى الأمام. في اللحظة التي يتم فيها استعادة الكرة بشكل نظيف، يطلب بارباريز انطلاقاً عمودياً فورياً، مستفيداً من قدرات خط الهجوم المخضرم في الاحتفاظ بالكرة في الهواء ليكون بمثابة منصة انطلاق للاعبين المتقدمين. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الحاسمة من الجولة الثانية هو تحييد العناصر الإبداعية في وسط سويسرا، والحفاظ على الانضباط الهيكلي المطلق عبر خط دفاعه المكون من خمسة لاعبين، والهجوم بشكل نظيف في الهجمات المرتدة لإحباط المصنفين الأوروبيين.

قائمة المنتخب السويسري المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة سويسرا في كأس العالم

حراس المرمى: مارفن كيلر، جريجور كوبيل، إيفون مفوغو

المدافعون: مانويل أكانجي، أوريلي أميندا، إيراي كومرت، نيكو إيلفيدي، لوكا جاكيز، ميرو موهيم، ريكاردو رودريغيز، سيلفان ويدمر

لاعبو الوسط: ميشيل أبيشر، كريستيان فاسناخت، ريمو فرويلر، أردون جاشاري، يوهان مانزامبي، فابيان ريدير، جبريل سو، روبن فارغاس، غرانيت شاكا، دينيس زاكاريا

المهاجمون: زكي أمدوني، بريل إمبولو، سيدريك إيتين، دان ندوي، نوح أوكافور

تشكيلة البوسنة والهرسك في كأس العالم

حراس المرمى: نيكولا فاسيلي، مارتن زلوميسليتش، عثمان هادزيكيتش

المدافعون: سيد كولاسيناتش، أمار ديديتش، نهاد موياكيتش، نيكولا كاتيتش، طارق موهاريموفيتش، ستيبان راديليتش، دينيس هادزيكادونيتش، نيدال سيليك

لاعبو الوسط: أمير هادزياهميتوفيتش، إيفان سونجيتش، إيفان باسيتش، دزينيس بورنيتش، إرمين ماهميتش، بنجامين تاهيروفيتش، أمار ميميتش، أرمين جيغوفيتش، كريم ألايبيغوفيتش، إسمير باجراكتاريفيتش

المهاجمون: إرميدين ديميروفيتش، جوفو لوكيتش، ساميد بازدار، هاريس تاباكوفيتش، إدين دزيكو

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المواجهات الرئيسية بين سويسرا والبوسنة والهرسك

بريل إمبولو ضد سيد كولاشيناتش: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بدنية قاسية داخل الثلث الأخير من الملعب. إمبولو، النقطة المحورية القوية والديناميكية في سويسرا والذي يعمل كمرساة هيكلية للخط الأمامي، يبرع في الركض المتفجر في الممرات، واللعب الذكي في الاحتفاظ بالكرة، والمنافسات الهوائية الشديدة. سيكون سيد كولاشيناتش في مرمى النيران مباشرةً؛ يجب على المدافع البوسني المخضرم الذي لا يقبل المساومة أن يستخدم قوته الهائلة في الجزء العلوي من الجسم، وتدخلاته القوية، وموقعه المتميز داخل منطقة الجزاء لمنع إمبولو من الحصول على المساحة اللازمة للالتفاف وإطلاق الهجوم السويسري.

إسمير باجراكتاريفيتش في مواجهة خط الوسط السويسري المتماسك: يدخل باجراكتاريفيتش البطولة بصفته المحرك المثير والمبدع لفريق«زمايفي»، حيث يتمتع بتسارع مباشر مذهل، ومراوغات لا يمكن التنبؤ بها، وقدرة حادة على الانطلاق من الأطراف نحو الداخل لخلق فرص هجومية. وسيكون في بحث دائم عن المساحات الخالية لاستغلالها لحظة انتقال الكرة من فريق إلى آخر. ومع ذلك، فإنه يواجه خط وسط سويسري متناسق للغاية ومنضبط بشكل استثنائي يقوده كل من غرانيت شاكا وريمو فريولر اللذان يتمتعان برباطة جأش عالمية المستوى. هل يمكن لبرق باجراكتاريفيتش الفردي وسرعته الفنية أن يكسروا حاجز خط وسط خانق وذو خبرة يتخصص في قطع مسارات التمرير من مصدرها؟

دينيس زاكاريا ضد أمير هادزياحمتوفيتش: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في وسط الملعب. يلعب هادزياحمتوفيتش دور الحاجز الدفاعي الذي لا يكل والمحرك التكتيكي للبوسنة والهرسك، حيث يقدم قراءة حادة للمواقف، ومقاييس استرداد سريعة، ومعدل عمل مرتفع لحماية خط دفاعه. سيكون زاكاريا مكلفًا بتعطيل هذا الغطاء الدفاعي ودفع وتيرة الهجوم لفريق روسوكروتشاتي، مستفيدًا من خطواته الطويلة وقدرته على حمل الكرة في مواجهة الضغط، وانطلاقاته العمودية المتأخرة في الثلث الأخير لإخراج هادزياحمتوفيتش من موقعه وتعطيل خط الدفاع.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب سويسرا مراد ياكين. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود منتخب البوسنة والهرسك سيرجي بارباريز. وكما هو الحال مع سويسرا، لا توجد معلومات متاحة حاليًا عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ستتبع التحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل سويسرا هذه المباراة بسجل متباين في آخر خمس مباريات، حيث حققت فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. انتهت آخر مباراة لها بالتعادل 1-1 مع أستراليا في 6 يونيو، بينما كان أفضل نتيجة لها في هذه السلسلة هو الفوز 4-1 على الأردن في 31 مايو. لكنها تعرضت لهزيمة 4-3 أمام ألمانيا في مارس، وهي مباراة كشفت عن بعض نقاط الضعف الدفاعية. خلال المباريات الخمس، سجلت سويسرا سبعة أهداف واستقبلت سبعة.

لم تحقق البوسنة والهرسك أي فوز في أربع مباريات من أصل آخر خمس مباريات خاضتها، حيث سجلت فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 1-1 مع بنما في 6 يونيو. وجاء فوزها الوحيد في هذه السلسلة على إيطاليا في تصفيات كأس العالم في مارس الماضي — حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1، لكن البوسنة والهرسك فازت في مجموع النتيجتين — كما فازت على ويلز بنتيجة 1-1 على نفس الأساس. سجلت البوسنة أربعة أهداف واستقبلت أربعة أهداف في آخر خمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

سويسرا المباراة الأخيرة البوسنة 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار سويسرا 0 - 2 البوسنة والهرسك 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين الفريقين محدود في البيانات المتاحة، حيث لم يسجل سوى لقاء واحد سابق. استضافت سويسرا البوسنة والهرسك في مباراة ودية في مارس 2016، وفازت البوسنة 2-0. هذا النتيجة تجعل من لقاء دور المجموعات في كأس العالم هذا ثاني لقاء تنافسي أو ودي بين البلدين في التاريخ الحديث.

الترتيب

في المجموعة B من كأس العالم 2026، تحتل البوسنة والهرسك حالياً صدارة الترتيب في المركز الأول، بينما تحتل سويسرا المركز الرابع.