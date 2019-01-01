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سون يعتذر لزملائه ومدربه بسبب مشاركته في كأس أمم أسيا

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سون يأسف لترك فريقه في هذا الوقت من الموسم بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أسيا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

اعتذر النجم الكوري الجنوبي سونج هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبيرز لكل من زملائه ومدربه وجماهير الفريق اللندني بسبب انقطاعه عن الفريق في هذه المرحلة من الموسم.

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وسيغيب سون عن فريقه توتنهام لمدة شهر من أجل المشاركة مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم أسيا والتي ستقام الأسبوع المقبل.

وبخصوص ذلك قال سون هيونج مين: "سأضطر إلى المغادرة من أجل المشاركة في كأس أمم أسيا مع منتخب بلادي، آسف على ذلك ولكن المشاركة الدولية لا تقل أهمية عن المشاركة مع توتنهام"

واعتذر سون لزملائه ومدربه ماوريسيو بوتشيتينو وكذلك لجماهير توتنهام عن غيابه عن الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم في إنجلترا.

وقدم سون أداء كبيرًا مع توتنهام خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى قمة تألقه وأعلى معدلاته التهديفية مع الفريق خلال مبارياته الثلاثة الأخيرة.

يذكر أن سون هيونج مين كان مهددًا بترك كرة القدم بسبب قانون التجنيد الإجباري في كوريا الجنوبية، ولكنه أفلت من ذلك بتتويجه مع منتخب بلاده بذهبية دورة الألعاب الأسيوية أغسطس الماضي.

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