سون وإريكسن: مباراة مجنونة وعلينا الاسترخاء قبل مواجهة أياكس

تأهل صعب لتوتنهام بعد الهزيمة من مانشستر سيتي 4/3 على ملعب الإتحاد

أعرب سون هيونج مين مهاجم توتنهام، عن سعادته الشديدة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنهام خسر من مانشستر سيتي 4/3 لكنه تأهل بعد فوزه في الذهاب 1/0، ليستفيد بميزة التسجيل خارج الأرض.

سون كان أحد نجوم دور الثمانية، حيث سجل هدف الذهاب، وثنائية بالإياب على أرض سيتي بملعب الاتحاد.

رونالدو إلى يوفنتوس - صفقة خاسرة لكل الأطراف والفائز من معسكر الأعداء

وقال الكوري الجنوبي عقب المباراة:"لم أشاهد مباراة مثل هذه من قبل، كانت صعبة ومجنونة جداً أشعر بالفخر بزملائي".

وأضاف:"أحياناً تغضب من الإعادة التليفزيونية ولكن اليوم نحن نشكر هذه الخاصية، لقد كافحنا 90 دقيقة وأظهرنا شخصية كبيرة".

وأما زميله كريستيان إريكسن فقد علق على التأهل قائلاً:"أنا واحد من أكثر الأشخاص حظاً في الكوكب الليلة، ظننت أن الأمور انتهت ولكن صعدنا في النهاية".

عبقريته تدمر كبار أوروبا ورسالة لبرشلونة - ردود أفعال إيجابية على هدف صلاح في بورتو

وتابع:"بذلنا كل ما لدينا، بعد ما فعلناه اليوم يجب علينا الاسترخاء قليلاً قبل استكمال المشوار مرة أخرى".

يذكر أن توتنهام سيخوض نصف النهائي أمام أياكس أمستردام، حيث صعد الفريق الهولندي بعد فوزه على يوفنتوس بنفس المرحلة.