سون مويكس .. منجم مجوهرات المهاجمين في الدوري الإسباني

العديد من هدافي الليجا في القرن الحادي والعشرين من صامويل إيتو إلى آريتز أدوريز قضوا وقتاً في "سون مويكس"

تشتهر بعض الأندية بتقديمها باستمرار لاعبي خط وسط عظماء، وبعضهم لديه تقليد المدافعين الصلبين الأقوياء وأخرى لديها سلالة رائعة من حراس المرمى.

لكن في ريال مايوركا، كل شيء يتعلق بالمهاجمين من الطراز العالمي. يفتخر النادي المتواجد في الدوري الإسباني "الليجا سانتاندير" بتقليد مذهل من المهاجمين القاتلين، والذي لا يضاهيه مثيل في أي نادٍ له مكانة مماثلة.

الأعظم بينهم بالتأكيد هو صامويل إيتو، الكاميروني الذي يبقى الأكثر تسجيلاً للأهداف على الإطلاق لفريق الجزيرة في الليجا.

المزيد من الفرق

بين عامي 2000 و2004، سجل إيتو 54 مرة في 133 مباراة في الليجا وساعد فريقه أيضاً على تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكأس الملك في 2003.

إيتو أكمل طريقه ليحقق إنجازات إضافية أخرى، الفوز بالثلاثية لموسمين متتالين مع برشلونة ثم انتر ميلان في 2008-2009 و2009-2010، وخلال فترته مع برشلونة أضاف جائزة الهداف "بيتشيشي" إلى قائمة لا تصدق من الإنجازات.

ولكن على الرغم أن إنجازاته لربما لا مثيل لها، فإن إيتو ليس اللاعب السابق الوحيد لمايوركا الذي حقق هذه الجائزة خلال مسيرته.

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دييغو تريستان، الذي كان من أخطر المهاجمين في أوروبا مطلع الألفية الجديد والذي فاز بجائزة الهداف "بيتشيشي" مع ديبورتيفو في موسم 2001-2002، سجل 18 هدفاً في 30 مباراة فقط مع مايوركا في 1999، ليجذب اهتمام أمثال ريال مدريد وبرشلونة، واختار تريستان ديبور والباقي أصبح من التاريخ كما يقولون، كما أن زميل تريستان في ديبورتيفو والتر باندياني قضى وقتاً في مايوركا، وساهم بتسجيل 13 هدفاً في 33 مباراة في الدوري.

في موسم 2007-2008، فاز المهاجم الإسباني داني جويزا بجائزة هداف الليجا مع مايوركا، مسجلاً 27 هدفاً في 37 مباراة بالدوري أداء تاريخي جعله ينال نداء الانضمام إلى صفوف منتخب إسبانيا الفائز بلقب يورو 2008 في ذلك الصيف.

يمكن لمايوركا أن يتباهى أيضاً بوجود الأيقونة أريتز أدوريز في سجلات النادي، فمهاجم أتلتيك بلباو الحالي ربما لم يفز بجائزة "بيتشيشي" خلال مسيرته لكنه فاز بجائزة "زارا" مرتين كأكثر لاعب إسباني يسجل أهدافاً وسبق له أن قضى عامين مثمران مع مايوركا بين 2008 و2010.

مثل أدوريز، فإن جيرارد مورينو هو نجم حالي في الليجا ممن قضى وقتاً في تعلم التهديف في مايوركا.

أمضى اللاعب الإسباني موسم 2013-2014 معاراً إلى النادي وسجل 11 هدفاً في 31 لقاء في الدرجة الثانية، قبل أن يعود إلى فياريال، انتقل إلى إسبانيول ثم عاد مرة أخرى إلى فياريال ليقود هجوم الغواصات الصفراء، وهو الآن لاعب دولي، سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات بقميص منتخب إسبانيا.

الأسماء الرفيعة التي قادت خط هجوم مايوركا على مدار السنوات مثيرة للإعجاب، وكان هناك عدد من الأسماء الأقل شهرة من المهاجمين الذي كانوا يسجلون الكرة داخل الشباك باستمرار خلال مسيرته مع النادي، أبرزهم: رونالدو بيانكي (إيطاليا)، وبيير ويبو (الكاميرون) إلى خوان أرجانو (فنزويلا).

حتى المهاجمين الموهوبين على نطاق واسع مثل لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو والمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس حققوا نجاحاً في تسجيل الأهداف على ملعب سون مويكس.

ومع ذلك، فإن المهاجمين هم من برزوا بالفعل على مدار السنوات في مايوركا، إنه نادٍ ذو تقليد في جلب المهاجمين من الطراز العالمي وإمتاع جماهيرهم بالأهداف، والأهداف والمزيد من الأهداف.



