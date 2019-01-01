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دوري أبطال أوروبا

سون مصدوم بعد معرفته بغيابه عن مباراة أياكس

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Getty Images
موقف طريف من سون تجاه مباراة أياكس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر هيونج مين سون، لاعب توتنهام، عن دهشته عقب معرفته تعرضه للإيقاف أمام أياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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سون سجل هدفين وقاد السبيرز للتأهل على نصف النهائي بنتيجة 4-4 مجموع المباراتين مستفيدًا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال سون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لن ألعب ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال؟ لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر. إنّها مفاجأة بالنسبة لي".

وتابع: "لقد وصلنا إلى نصف النهائي ولدينا منافس صعب وهو أياكس ولا يمكن الحديث عن المباراة النهائية الآن".

أكثر لاعب أسيوي تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا عبّر عن حزنه من غيابه عن لقاء السبيرز ضد أياكس مؤكدًا أنّ الفريق سيقاتل بصورة جيدة خلال غيابه.

واختتم: "أعتقد أننا نمتلك فريقًا كبيرًا ومواهب شابة لا يمكن تجاهلها. سوف نقدم مستويات جيدة أمام أياكس ولن يتأثر المستوى بغيابي".


توتنهام وصل لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 1962 ليضرب موعدًا مع أياكس الهولندي.

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