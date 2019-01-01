سون: كلوب هو خصمي المفضل

رقم مميز للكوري أمام المدرب الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

آمن سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، بحظوظ فريقه أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، خصوصاً وأنه يملك رقماً خاصاً أمام مدربه يورجن كلوب.

المهاجم الكوري سبق وهز شباك الفرق التي يدربها الألماني في ست مناسبات سابقة، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في البوندسليجا.

وقال سون مع "كيكر": "أتوقع أن نكون قادرين على تحقيق الانتصار، أنا سألعب أمام خصم مفضل لي هو كلوب".

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وأكمل: "يمكننا هزيمة أي فريق بما نملك من وحدة في صفوفنا وتعاون، أتطلع لمواجهة كلوب من جديد مساء السبت".

سون سبق له اللعب في البوندسليجا بقميص هامبورج وباير ليفركوزن أمام فرق يورجن كلوب في الماضي، بالإضافة للمواجهات مع سبيرز أمام ليفربول.

ويلتقي الفريقان مساء السبت على ملعب "وانداميتربوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.