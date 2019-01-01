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سون: كأس آسيا لا تصيبني بالإرهاق

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Getty/Goal
سون لا يتوقف عن اللعب بين المنتخب وتوتنهام
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد سون هيونج مين، نجم كوريا الجنوبية، أن تعاقب مشاركاته في المباريات ما بين كأس آسيا والتزاماته مع توتنهام لا تصيبه بالإرهاق والتعب.

وشارك سون في كأس العالم الأخيرة مع كوريا، ثم لعب بعدها مع المنتخب الأوليمبي لبلاده في بطولة الألعاب الآسيوية، ليعود ليلتحق بموسم توتنهام متأخراً.

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وعلق سون على تعاقب المباريات في تصريحات نقلتها "إي إس بي إن": "الأمر يتعلق بالعقلية، لو سنتحدث عن الإرهاق فأشعر به بالتأكيد بعد المباريات".

وأضاف: "ولكن أعمل على التعافي سريعاً واللعب مجدداً، أحتاج ثلاثة أيام للتعافي في العادة، وهذا هو الأمر في توتنهام كذلك، أنا أتطلع للعب".

وكانت كوريا قد انتصرت على البحرين بنتيجة هدفين لهدف وشارك سون في المباراة، وتلعب مع قطر في المباراة المقبلة في دور الثمانية لكأس آسيا.

يذكر أن سون قد تتأخر عودته عن صفوف توتنهام حتى الأسبوع الأول من فبراير في حال بلوغ كوريا الجنوبية نهائيات البطولة القارية.

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