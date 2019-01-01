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توتنهام هوتسبر

سون وبوتشيتينو يحتكران جوائز العام في لندن

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Getty Images
سون وبوتشيتينو أفضل مدرب وأفضل لاعب في لندن للعام الماضي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

احتكر توتنهام جوائز لاعب العام في لندن للعام 2018، وذلك خلال حفل باتريسا المقامة في العاصمة الإنجليزية أمس الخميس.

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وحصل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على جائزة أفضل مدرب في العام الماضي بالنسبة لأندية العاصمة الإنجليزية لندن.  

وحصل النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين على جائزة أفضل لاعب بعد الأرقام التي حققها خلال العام الماضي مع السبيرز.

وأتى ذلك على خلفية إنهاء توتنهام الموسم الماضي في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ولم ينجح آرسنال وتشيلسي في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، في موسم شهد أداء متوسطًا من لاعبي الفريقين.

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يذكر أن بوتشيتينو وسون يقدمان موسمًا جيدًا خلال الموسم الحالي، مما يرجح إمكانية حفاظهما على الجائزة بالنسبة للعام الحالي كذلك.

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