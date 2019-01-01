سون وبوتشيتينو يحتكران جوائز العام في لندن

سون وبوتشيتينو أفضل مدرب وأفضل لاعب في لندن للعام الماضي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

احتكر توتنهام جوائز لاعب العام في لندن للعام 2018، وذلك خلال حفل باتريسا المقامة في العاصمة الإنجليزية أمس الخميس.

وحصل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على جائزة أفضل مدرب في العام الماضي بالنسبة لأندية العاصمة الإنجليزية لندن.

وحصل النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين على جائزة أفضل لاعب بعد الأرقام التي حققها خلال العام الماضي مع السبيرز.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وأتى ذلك على خلفية إنهاء توتنهام الموسم الماضي في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ولم ينجح آرسنال وتشيلسي في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، في موسم شهد أداء متوسطًا من لاعبي الفريقين.

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يذكر أن بوتشيتينو وسون يقدمان موسمًا جيدًا خلال الموسم الحالي، مما يرجح إمكانية حفاظهما على الجائزة بالنسبة للعام الحالي كذلك.