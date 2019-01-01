سونيس: ليفربول ليس لديه نقاط ضعف

نجم ليفربول المعتزل يشيد بعمل يورجن كلوب في الموسم الحالي والمستوى الذي وصل له الفريق في الفترة الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جرايم سونيس نجم فريق ليفربول السابق على سعادته بما يراه من مستويات يقدمها الريدز في الفترة الأخيرة من الموسم خلال صراع اللقب مع مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سونيس لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أنه من الصعب إيجاد عيوب في ليفربول بالوقت الحالي.

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وقال سونيس: "إذا ما أردت أن تصبح بطلًا يجب أن تتعامل مع كل ما حولك من تحديات، والتي ستراها تأتي لك من كل اتجاه، أعتقد أن ليفربول قام بذلك أمام كارديف سيتي وأظهروا حماسًا كبيرًا".

وأضاف: "لقد كانوا فريقًا مذهلًا أمام كارديف سيتي، وأظهروا نضجًا كبيرًا، ويبدو أنهم يسيرون بخطى واثقة في انتظار هدايا فرق البريميرليج".

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وأكمل: "كانوا فقط في حاجة لبعض الوقت قبل أن يصبحوا فريقًا قويًا، لو أردنا أن نجد مشكلة أو نقطة ضعف في الفريق سنعاني على ما أعتقد".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد عاد لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على كارديف سيتي، ولمانشستر سيتي مواجهة مؤجلة أمام جاره يونايتد..