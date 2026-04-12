سوندرلاند يثير الغضب والذهول بمنشور حول براين بروبي: «أمر مشين»

لعب براين بروبي دوراً سلبياً بارزاً يوم الأحد خلال مباراة سندرلاند وتوتنهام هوتسبير، وذلك بعد أن قام بدفع غير مبرر لقائد فريق توتنهام كريستيان روميرو. وقد يكون اللاعب الأرجنتيني قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، لكن ذلك لم يمنع سندرلاند من نشر منشور يبدو أنه غير موفق عن بروبي بعد المباراة.

دفع بروبي روميرو، مما تسبب في اصطدامه بشدة بالحارس أنتونين كينسكي. بدا أن الركبة تعرضت لإصابة بالغة، واضطر المدافع إلى الخروج من الملعب. أصيب كينسكي بجرح في الرأس، لكنه تمكن من إكمال المباراة.

لم يستطع روميرو كبح دموعه وهو لا يزال على أرض الملعب، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة من الوقت. وتشير وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى مخاوف من إصابة في الرباط الداخلي، مما قد يعرض مشاركته في كأس العالم للخطر.

ونظراً للعواقب المحتملة الحزينة لدفعة بروبي، يرى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من غير المفهوم أن ينشر نادي سندرلاند في نهاية الظهيرة صورة لبروبي مع تعليق: "حاولوا إيقافه".

"كان من الممكن أن يحصل على أربع بطاقات صفراء"، هذا ما جاء في تعليق شائع تحت المنشور. "ربما يكون قد أنهى موسم روميرو بتلك الدفعة. لا ينبغي الإشادة بأي شيء من ما فعله اليوم. فهذا يشكل سابقة خطيرة."

"لقد تسبب بروبي للتو في إنهاء موسم لاعب، وربما كأس العالم أيضًا"، كما جاء في تعليق آخر. "منشور فاضح." وكتب آخر بسخرية: "هذا رائع حقًا. لقد أصاب لاعبين اثنين. أحسنت."

"أحد أسوأ التصرفات التي رأيتها منذ فترة طويلة"، هكذا جاءت تعليق آخر. "إن قرار نشر هذا المنشور يقول الكثير عن النادي."

وقد وصلت هذه الحادثة إلى الأرجنتين أيضًا. وهناك يخشون أن يغيب روميرو، أحد أعمدة المنتخب الوطني، عن كأس العالم. وقد تسبب ذلك في وصول كميات هائلة من التعليقات العنصرية إلى بروبي.